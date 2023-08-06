FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya kaleci transferini noktalıyor! Keylor Navas...

Livakovic'in süreci uzatmasının ardından kaleci konusunda rotasını Keylor Navas'a çeviren Fenerbahçe, Kosta Rikalı eldivenin işini bu hafta içinde bitirmeye çalışacak.
Livakovic'in süreci uzatmasının ardından kaleci konusunda rotasını Keylor Navas'a çeviren Fenerbahçe, Kosta Rikalı eldivenin işini bu hafta içinde bitirmeye çalışacak.
PSG'nin bonservis bedeli talep etmediği 36 yaşındaki eldivenle yapılan görüşmelerde büyük mesafe kat edildi.
Anlaşma sağladığı an Keylor, İstanbul'a gelecek.
Navas'ın PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
KEYLOR NAVAS KİMDİR?
15 Aralık 1986 tarihinde Kosta Rika'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Saprissa altyapısında başladı.
Sırasıyla Albacete, Levante, Real Madrid, PSG ve Nottingham Forest formaları giydi.
İspanyol pasaportu da bulunan Keylor Navas, 1.85 cm boyunda...
Kosta Rika Milli Takımı ile 110 maça çıkan Navas'ın güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...