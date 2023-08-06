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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya kaleci transferini noktalıyor! Keylor Navas...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kaleci takviyesinde rotayı Keylor Navas'a çevirdi. Sarı-lacivertliler kısa süre içerisinde transfere nokta koyacak. (FB transfere haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 09:49
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya kaleci transferini noktalıyor! Keylor Navas...

Livakovic'in süreci uzatmasının ardından kaleci konusunda rotasını Keylor Navas'a çeviren Fenerbahçe, Kosta Rikalı eldivenin işini bu hafta içinde bitirmeye çalışacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya kaleci transferini noktalıyor! Keylor Navas...

PSG'nin bonservis bedeli talep etmediği 36 yaşındaki eldivenle yapılan görüşmelerde büyük mesafe kat edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya kaleci transferini noktalıyor! Keylor Navas...

Anlaşma sağladığı an Keylor, İstanbul'a gelecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya kaleci transferini noktalıyor! Keylor Navas...

Navas'ın PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya kaleci transferini noktalıyor! Keylor Navas...

KEYLOR NAVAS KİMDİR?

15 Aralık 1986 tarihinde Kosta Rika'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya kaleci transferini noktalıyor! Keylor Navas...

Profesyonel futbol kariyerine Saprissa altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya kaleci transferini noktalıyor! Keylor Navas...

Sırasıyla Albacete, Levante, Real Madrid, PSG ve Nottingham Forest formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya kaleci transferini noktalıyor! Keylor Navas...

İspanyol pasaportu da bulunan Keylor Navas, 1.85 cm boyunda...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya kaleci transferini noktalıyor! Keylor Navas...

Kosta Rika Milli Takımı ile 110 maça çıkan Navas'ın güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...

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