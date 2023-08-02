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Fenerbahçe'de Emre Mor ve Djiku’nun tedavilerine devam edildi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor - Differdange 03 eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu mücadelenin hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Emre Mor ile Djiku'nun tedavisi ise sürüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 16:01
Fenerbahçe'de Emre Mor ve Djiku’nun tedavilerine devam edildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor - Differdange 03 eşleşmesinin tur atlayanı ile Kadıköy'de karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda, dün oynanan Zimbru Chisinau maçına ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alanda çift kale maçla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu arada sakatlıkları bulunan Emre Mor ve Alexander Djiku'nun tedavilerine devam edildiği ifade edildi. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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