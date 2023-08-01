Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Yıldız isim için resmi görüşmeler başladı

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Yıldız isim için resmi görüşmeler başladı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak bir süredir yakından ilgilendiği o yıldız için resmi görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 14:48
Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Yıldız isim için resmi görüşmeler başladı

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi için resmi görüşmelere başladı.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Yıldız isim için resmi görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan 30 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusu Karl Toko-Ekambi, Lyon'un Divonne-les-Bains'da gerçekleştireceği 3 günlük hazırlık kampının kadrosuna dahil edilmedi.


Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Yıldız isim için resmi görüşmeler başladı

Lyon ile 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan hücum oyuncusu için Fenerbahçe resmen devreye girdi.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Yıldız isim için resmi görüşmeler başladı

Fenerbahçe, Fransız ekibi Lyon ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Yıldız isim için resmi görüşmeler başladı

Suudi Arabistan'dan teklifler alan Karl Toko-Ekambi, gelen tüm resmi teklifleri değerlendirdikten sonra geleceğiyle ilgili kararını verecek.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Yıldız isim için resmi görüşmeler başladı

Lyon'un geçen sezonun ikinci yarısında Rennes'e kiraladığı Ekambi, Fransa Ligi'nde 36 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Yıldız isim için resmi görüşmeler başladı

KARL TOKO EKAMBİ KİMDİR?

Karl Toko Ekambi, 14 Eylül 1994 yılında Paris, Fransa'da dünyaya gelmiştir. Kamerun uyrukludur ve Kamerun Milli Takımı'nda oynamaktadır. Milli forma ile 55 maçta 13 gol atmıştır. Sol kanat oynamaktadır ve 182 cm boyundadır. Paris FC'de futbol hayatına başlamıştır. Angers, Sochaux, Villarreal, Lyon, Rennes gibi ekiplerde oynamıştır. 417 maça çıkmış, 139 gol 45 asist üretmiştir.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Yıldız isim için resmi görüşmeler başladı

2020-21 sezonunun başında 11.5 milyon Euro'ya Villarreal'den Lyon'a transfer olan Ekambi, geçen sezonun ikinci yarısını Rennes'de kiralık geçirmişti.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Yıldız isim için resmi görüşmeler başladı

30 yaşındaki Kamerunlu yıldız geçtiğimiz sezon da Lyon'dan ayrılarak Rennes'e 1.5 milyon Euro karşılığında kiralandı.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Yıldız isim için resmi görüşmeler başladı

Lyon ile sözleşmesinde son senesine giren Ekambi, sol kanat ve forvet pozisyonlarında oynayabiliyor.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Yıldız isim için resmi görüşmeler başladı

1,82 boyundaki oyuncu Lyon kariyerinde 114 maçta 38 gol atarken 18 de asist yapma başarısı gösterdi.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dzeko ve Tadic sonrası 2 bomba, 1 ayrılık! Görüştüğü takım ortaya çıktı
MEMURA-EMEKLİYE 2 YILLIK ZAM! Gözler toplu sözleşmede! İşte yüzde 35 ve yüzde 40+10 zam ile memur ve memur emeklisi maaşları
F.Bahçe'ye kötü haber! Danimarkalı elden kaçıyor
G.Saray'ı bekleyen UEFA tehlikesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den kanat transferinde yeni hamle!
F.Bahçe'ye kötü haber! Danimarkalı elden kaçıyor
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
2023 SGK vergi borcu son ödeme tarihi ne zaman?
PMYO başvuru ekranı e-Devlet 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zimbru - F.Bahçe maçı saat kaçta? Zimbru - F.Bahçe maçı saat kaçta? 15:11
Inter hazırlık maçında PSG'yi devirdi! Inter hazırlık maçında PSG'yi devirdi! 15:10
F.Bahçe'den kanat transferinde yeni hamle! F.Bahçe'den kanat transferinde yeni hamle! 15:02
F.Bahçe yıldız futbolcu için resmi görüşmelere başladı F.Bahçe yıldız futbolcu için resmi görüşmelere başladı 14:47
IP MAN 4 FİLMİNİN KONUSU NE? IP MAN 4 FİLMİNİN KONUSU NE? 14:37
Olimpija - Ludogorets maçı saat kaçta? Olimpija - Ludogorets maçı saat kaçta? 14:28
Daha Eski
Ömer Faruk Beyaz yeniden Süper Lig'de! Ömer Faruk Beyaz yeniden Süper Lig'de! 13:46
G.Saray'da yeni transferin lisansı çıktı! G.Saray'da yeni transferin lisansı çıktı! 12:54
Zimbru - F.Bahçe maçı saat kaçta? Zimbru - F.Bahçe maçı saat kaçta? 12:37
Volendam - Alanyaspor maçı saat kaçta? Volendam - Alanyaspor maçı saat kaçta? 12:29
G.Saray'dan Avrupa'da 304. randevu! G.Saray'dan Avrupa'da 304. randevu! 11:31
Salernitana - Hatayspor maçı saat kaçta? Salernitana - Hatayspor maçı saat kaçta? 11:29