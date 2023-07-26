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Fenerbahçe - Zimbru maçı CANLI (UEFA Konferans Ligi)

Fenerbahçe yeni sezondaki ilk resmi sınavına çıkıyor. Sarı lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu ağırlayacak. Kritik müsabaka Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve maçta Sırp hakem Nenad Minakovic düdük çalacak. Fenerbahçe - Zimbru maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 21:20 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 21:30
Fenerbahçe - Zimbru maçı CANLI (UEFA Konferans Ligi)

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda FC Zimbru ile kozlarını paylaşıyor.

Yeni sezonun ilk resmi maçını taraftarı önünde oynayan sarı lacivertliler rövanş öncesi avantajlı skorla dönmek için sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe - FC Zimbru maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - ZİMBRU MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Ryan Kent, Edin Dzeko

Zimbru: Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaras, Macritchii, Dedechko, Djou, Raileanu, Alaribe, Samiev.

AVRUPA'DA 255. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 254 kez boy gösterdi. 95 maçta galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 326 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.

KUPA 3'TE 3. MAÇ

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde sarı-lacivertliler, 3. kez mücadele edecek. İlk sezonda turnuvanın son 16 play-off turunda Slavia Prag ile eşleşen Fenerbahçe, rakibine her iki maçta da (3-2) mağlup olarak veda etmişti.

MOLDOVA EKİPLERİYLE 3. RANDEVU

Fenerbahçe, Avrupa'da Moldova takımlarıyla 2 kez karşılaştı. 2009-2010 sezonunda Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı FC Sheriff ile kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, 2 maçta da (1-0, 1-0) rakibini yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.

YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Bu sezon kadroya dahil olan ve Avrupa listesinde yer alan Alexander Djiku, Sebastien Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic ve Edin Dzeko; Teknik Direktör İsmail Kartal'ın süre vermesi halinde ilk kez Ülker Stadyumu'nda bir resmi maçta forma giyecek.

SIRP HAKEM MİNAKOVİC DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Zimbru arasında oynanacak müsabakada Sırp hakem Nenad Minakovic düdük çalacak. Minakovic'in yardımcılıklarını Nemanja Petrovic ve Milos Miskeljin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Danilo Nikolic olacak.

FENERBAHÇE - FC ZIMBRU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - FC Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de başladı. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

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