TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

Benim taraftarlara borcum olduğunu düşünüyorum. Arda'nın bu kadar istenmesi Türk futbolunun gururudur. Bir sürü genci yurt dışına gönderdik. İstenmek önemli. Net bir şey söylemek istiyorum. Arda Fenerbahçe'de kalmayacak. Çünkü kalmak istemiyor. Önümüzdeki sezon burada olmayacak" açıklamasını yaptı.