TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
İsmail Kartal ile anlaşan sarı lacivertli yönetim, sezon kadro planlasımı için düğmeye bastı.
Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
İsmail Kartal ile anlaşan sarı lacivertli yönetim, sezon kadro planlasımı için düğmeye bastı.
Tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe'nin kurmayları Arda Güler'in transferine engel olamadı.
Yıldız oyuncu 6 yıllık anlaşma yaparak Real Madrid'e transfer oldu.
Fenerbahçe, genç süper yıldızın transferinden 20 milyon euro bonservis + 10 milyon euro bonus maddeleri gelir elde edecek.
Fenerbahçe'de Ali Koç Arda Güler'in takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.
Ali Koç, "Milyonlarca taraftar Arda'yı bağrına basmıştır. Sadece Fenerbahçe taraftarı değil deplasmanda gittiğimizde Arda'nın ne kadar sevildiğini biliyoruz. Sürecin nasıl geliştiğini anlatmak istiyoruz. Süreç ne kadar sürer, anlatacağız.
Benim taraftarlara borcum olduğunu düşünüyorum. Arda'nın bu kadar istenmesi Türk futbolunun gururudur. Bir sürü genci yurt dışına gönderdik. İstenmek önemli. Net bir şey söylemek istiyorum. Arda Fenerbahçe'de kalmayacak. Çünkü kalmak istemiyor. Önümüzdeki sezon burada olmayacak" açıklamasını yaptı.
Real Madrid'e transfer olan genç yıldız 7 Temmuz saat 12.00'da yeni kulübüne imza atacak.
Diğer yandan gözler yeni sezonda İsmail Kartal'ın oluşturacağı kadroya çevrildi.
Yönetim bir yandan kadroya yeni katılacak isimlerin çalışmalarını sürdürürken diğer yandan oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.
Fransızlar Fenerbahçe'nin forvet oyuncusuna talip çıktığını duyurdu.
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Fransız basınından derlediği habere göre Suudi Arabistan ekibi Damac FC, Mbwana Samatta'ya talip oldu.
İsmail Kartal, kadroda düşünmediği Samatta'nın transferini olumlu karşılıyor.
Samatta, Genk formasıyla 6 kez fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe, Samatta'yı Aston Villa'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
Fenerbahçe formasıyla beklentilerin altında kalan Samatta, Fenerbahçe'de 33 maçta 6 gol kaydetti.
Samatta'nın Sarı lacivertlilerde 1 yıl daha sözleşmesi devam ediyor.
Transfermarkt'a göre 30 yaşındaki forvet oyuncusunun piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
MBWANA SAMATTA KİMDİR?
Samatta 1992 yılında dünyaya Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde dünyaya gelmiştir.
Ülkesinde ilk olarak futbol hayatına başlayan Mbwana Samatta hızlı ve çalım yeteneği ile kısa sürede kulüplerin dikkatini çekmeye başarmıştır. Mbwana Samatta altyapı kariyerine ilk olarak 2008 yılında başlamıştır.
2008 yılında African Lyon takımına transfer olan Mbwana Samatta, 2010 yılına kadar burada altyapıda kendi futbolunu geliştirme fırsatı bulmuştur. Mbwana Samatta 2010 yılında Simba takımı ile anlaşmıştır.