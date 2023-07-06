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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

Son dakika haberi: İsmail Kartal'ı takımın başına getiren ve transferde hareketli bir dönem geçiren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasından sonra bir ayrılık daha yaşanabilir. Sarı lacivertlilerin forvet oyuncusu Mbwana Samatta'ya sürpriz talip çıktı. | FB TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 20:07
ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

Kadrosuna Kent ve Dzeko takviyesi yapan sarı lacivertliler transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

İsmail Kartal ile anlaşan sarı lacivertli yönetim, sezon kadro planlasımı için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

Tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe'nin kurmayları Arda Güler'in transferine engel olamadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

Yıldız oyuncu 6 yıllık anlaşma yaparak Real Madrid'e transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

Fenerbahçe, genç süper yıldızın transferinden 20 milyon euro bonservis + 10 milyon euro bonus maddeleri gelir elde edecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

Fenerbahçe'de Ali Koç Arda Güler'in takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

Ali Koç, "Milyonlarca taraftar Arda'yı bağrına basmıştır. Sadece Fenerbahçe taraftarı değil deplasmanda gittiğimizde Arda'nın ne kadar sevildiğini biliyoruz. Sürecin nasıl geliştiğini anlatmak istiyoruz. Süreç ne kadar sürer, anlatacağız.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

Benim taraftarlara borcum olduğunu düşünüyorum. Arda'nın bu kadar istenmesi Türk futbolunun gururudur. Bir sürü genci yurt dışına gönderdik. İstenmek önemli. Net bir şey söylemek istiyorum. Arda Fenerbahçe'de kalmayacak. Çünkü kalmak istemiyor. Önümüzdeki sezon burada olmayacak" açıklamasını yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

Real Madrid'e transfer olan genç yıldız 7 Temmuz saat 12.00'da yeni kulübüne imza atacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

Diğer yandan gözler yeni sezonda İsmail Kartal'ın oluşturacağı kadroya çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

Yönetim bir yandan kadroya yeni katılacak isimlerin çalışmalarını sürdürürken diğer yandan oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

Geçtiğimiz sezon Genk'e kiralanan Tanzanyalı forvet oyuncusu Belçika'da 36 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

Samatta, Genk formasıyla 6 kez fileleri havalandırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

Fenerbahçe, Samatta'yı Aston Villa'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

Fenerbahçe formasıyla beklentilerin altında kalan Samatta, Fenerbahçe'de 33 maçta 6 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

Samatta'nın Sarı lacivertlilerde 1 yıl daha sözleşmesi devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

Transfermarkt'a göre 30 yaşındaki forvet oyuncusunun piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

MBWANA SAMATTA KİMDİR?
Samatta 1992 yılında dünyaya Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

Ülkesinde ilk olarak futbol hayatına başlayan Mbwana Samatta hızlı ve çalım yeteneği ile kısa sürede kulüplerin dikkatini çekmeye başarmıştır. Mbwana Samatta altyapı kariyerine ilk olarak 2008 yılında başlamıştır.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Samatta'ya sürpriz talip çıktı

2008 yılında African Lyon takımına transfer olan Mbwana Samatta, 2010 yılına kadar burada altyapıda kendi futbolunu geliştirme fırsatı bulmuştur. Mbwana Samatta 2010 yılında Simba takımı ile anlaşmıştır.

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