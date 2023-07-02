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Arda Güler'in transferinde favori Barcelona!

Arda Güler ve ailesi, Barcelona’ya yeşil ışık yaktı. Taraflar anlaşmaya çok yakın.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Arda Güler'in transferinde favori Barcelona!

Barcelona sportif direktörü Deco, önceki gün Arda Güler için İstanbul'a gelmiş ve önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ardından da 18 yaşındaki yıldızın ailesiyle görüşmüştü. Bu görüşme sonrasında başkan Ali Koç, Arda Güler ve ailesiyle bir değerlendirme toplantısı yaptı. Uzun yıllardır Barcelona'yla iyi ilişkiler kuran Başkan Koç, Arda için en doğru adresin Katalan ekibi olacağını söyledi, gönlünden geçen kulübün de Barça olduğunu vurguladı. Toplantı sonrasında Arda ve ailesinin Barcelona'nın teklifine sıcak baktığı ve düşünmek için süre istedikleri belirtildi. Arda, Barça'ya giderse önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayacak.

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