Yıldırım'dan istifa çağrısı

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ı istifaya davet etti. Yıldırım, "Uğur Dündar, söylemleri ve eylemleriyle hem Sayın Ali Koç'a hem de Fenerbahçe'ye zarar vermektedir. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı koltuğundan istifa etmeye davet ediyorum" dedi.
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ı istifaya davet etti. Yıldırım, "Uğur Dündar, söylemleri ve eylemleriyle hem Sayın Ali Koç'a hem de Fenerbahçe'ye zarar vermektedir. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı koltuğundan istifa etmeye davet ediyorum" dedi.