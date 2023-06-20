Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları görücüye çıktı!

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonu boyunca giyeceği, Puma tarafından hazırlanan formaların tanıtımı Maraton Fenerium Mağazası'nda yapıldı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin Maraton Tribünü'nde hizmet veren Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirilen yeni sezon forma tanıtım organizasyonuna Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular, kulüp ve Puma yetkilileri ile basın mensupları katıldı.

FENERİUM GENEL MÜDÜRÜ BAHADIR BAŞTÜZEL: GÜZEL BİR AÇILIŞ VE LANSMAN OLDU

Fenerium Genel Müdürü Bahadır Baştüzel, "Güzel bir açılış ve lansman oldu. Puma, hikayesi olan çok güzel tasarımlar yapmış. Bu sene kırdığımız rekoru önümüzdeki sezon yeniden kıracağımızı düşünüyorum. Mağazamızı 6 Ocak'ta açtık. 75 günde, 1900 metre kareden 2600 metre kareye çıkarttık. Bu taraftar mağazacılığında ilk. Avrupa'da da birçok kulübün mağazasını gezdik. Bu tür bir mağazaya pek rastlamadık. Günümüzde dijitalleşme ve deneyim mağazacılığı çok büyük önem kazandı. Mağazamıza taraftarlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.