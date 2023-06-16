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Bright Osayi Samuel'e Fenerbahçe yönetiminden transfer şartı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. İç transferde de yoğun mesai harcayan sarı-lacivertliler, çeşitli teklifler alan Bright Osayi Samuel'e şart koştu. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 10:55
Bright Osayi Samuel'e Fenerbahçe yönetiminden transfer şartı!

Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e hem İngiltere'den hem de Fransa'dan teklifler var.

Bright Osayi Samuel'e Fenerbahçe yönetiminden transfer şartı!

Son olarak Fransa'dan Troyes ve İskoçya'dan Rangers takımları talip olmuştu.

Bright Osayi Samuel'e Fenerbahçe yönetiminden transfer şartı!

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi gelen teklifleri yetersiz bulurken, savunmanın sağına kaliteli bir isim bulmadan da Osayi'yi bırakmak istemiyor.

Bright Osayi Samuel'e Fenerbahçe yönetiminden transfer şartı!

Bu yüzden Osayi'nin mesajlarına, "Teklifleri bize iletin ancak hemen cevap beklemeyin" mesajı iletildi.

Bright Osayi Samuel'e Fenerbahçe yönetiminden transfer şartı!

Geçtiğimiz sezona çok iyi başlayan Osayi ligin 2. yarısında form düşüklüğü yaşamıştı.

Bright Osayi Samuel'e Fenerbahçe yönetiminden transfer şartı!

Sarı-lacivertli kurmaylar, Osayi için gelen teklifleri beğenir ve kaliteli bir sağ bek de bulursa oyuncusunun transferine izin verecek.

Bright Osayi Samuel'e Fenerbahçe yönetiminden transfer şartı!

BRIGHT OSAYI-SAMUEL KİMDİR?

31 Aralık 1997 tarihinde Nijerya'nın Okija kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Blackpool altyapısında başladı.

Bright Osayi Samuel'e Fenerbahçe yönetiminden transfer şartı!

2017 yılında Queens Park Rangers'a transfer oldu. 28 Ocak 2021 tarihinde ise 508 bin euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye geldi.

Bright Osayi Samuel'e Fenerbahçe yönetiminden transfer şartı!

Bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 38 karşılaşmada görev aldı.

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