Bright Osayi Samuel'e Fenerbahçe yönetiminden transfer şartı!

Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e hem İngiltere'den hem de Fransa'dan teklifler var.
Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e hem İngiltere'den hem de Fransa'dan teklifler var.
Son olarak Fransa'dan Troyes ve İskoçya'dan Rangers takımları talip olmuştu.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi gelen teklifleri yetersiz bulurken, savunmanın sağına kaliteli bir isim bulmadan da Osayi'yi bırakmak istemiyor.
Bu yüzden Osayi'nin mesajlarına, "Teklifleri bize iletin ancak hemen cevap beklemeyin" mesajı iletildi.
Geçtiğimiz sezona çok iyi başlayan Osayi ligin 2. yarısında form düşüklüğü yaşamıştı.
Sarı-lacivertli kurmaylar, Osayi için gelen teklifleri beğenir ve kaliteli bir sağ bek de bulursa oyuncusunun transferine izin verecek.
BRIGHT OSAYI-SAMUEL KİMDİR?
31 Aralık 1997 tarihinde Nijerya'nın Okija kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Blackpool altyapısında başladı.
2017 yılında Queens Park Rangers'a transfer oldu. 28 Ocak 2021 tarihinde ise 508 bin euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye geldi.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 38 karşılaşmada görev aldı.
24 yaşındaki genç futbolcu, 1.75 cm boyunda ve defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor.
Nijerya Milli Takımı ile 3 maça çıkan Osayi-Samuel'in güncel piyasa değeri 7 milyon euro...