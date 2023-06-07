Altay Bayındır yeni aşka yelken açtı!

Melisa Aslı Pamuk kalbini Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'a kaptırdı.

Bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçiren ve son maçlarda kadroda yer alamayan 25 yaşındaki futbolcuyla 32 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk'un yaklaşık 3 aydır gözlerden uzak ilişki yaşadıkları öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre; görüşmek için genellikle Anadolu yakasında sakin yerleri tercih eden sevgililer birlikte tatile de çıkacak.

Melisa Aslı Pamuk, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mustafa Mert Koç'tan bir yıllık beraberliğin ardından Kasım 2022'de ayrılmıştı.

Bu ayrılık sonrası ünlü oyuncunun adı Galatasaray'da forma giyen basketbolcu Mahir Ağva ile anılmıştı. Ancak çiftin iki ay gibi kısa sürede yollarını ayırdığı iddia edilmişti.