Haberler Fenerbahçe Altay Bayındır yeni aşka yelken açtı!

Altay Bayındır yeni aşka yelken açtı!

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ın oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile üç aydır gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 11:02
Altay Bayındır yeni aşka yelken açtı!

Melisa Aslı Pamuk kalbini Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'a kaptırdı.

Bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçiren ve son maçlarda kadroda yer alamayan 25 yaşındaki futbolcuyla 32 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk'un yaklaşık 3 aydır gözlerden uzak ilişki yaşadıkları öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre; görüşmek için genellikle Anadolu yakasında sakin yerleri tercih eden sevgililer birlikte tatile de çıkacak.

Melisa Aslı Pamuk, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mustafa Mert Koç'tan bir yıllık beraberliğin ardından Kasım 2022'de ayrılmıştı.

Bu ayrılık sonrası ünlü oyuncunun adı Galatasaray'da forma giyen basketbolcu Mahir Ağva ile anılmıştı. Ancak çiftin iki ay gibi kısa sürede yollarını ayırdığı iddia edilmişti.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Mauro Icardi transferi resmen açıklandı!
İstanbul’da kedi katliamı! Mandala sanatçısına komşularından tüyler ürpeten suçlama: Gözlerini oyup öldürüyor!
F.Bahçe'nin yıldızı için Beşiktaş devrede!
Bunu kimse beklemiyordu! Okan Buruk biletlerini kesti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta?
F.Bahçe'nin yıldızı için Beşiktaş devrede!
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi 7 Haziran?
Sağlık Bakanlığı'ndan SMA hastalarına müjde!
💰1 DOLAR KAÇ TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altay Bayındır yeni aşka yelken açtı! Altay Bayındır yeni aşka yelken açtı! 11:02
NBA'de Suns'ı Vogel çalıştıracak NBA'de Suns'ı Vogel çalıştıracak 10:46
Diagne'den Süper Lig devine yeşil ışık! Diagne'den Süper Lig devine yeşil ışık! 10:27
Süper Lig'de flaş ayrılık! Kendisi açıkladı Süper Lig'de flaş ayrılık! Kendisi açıkladı 10:25
G.Saray'da beklenmedik ayrılık! Eski takımına dönecek G.Saray'da beklenmedik ayrılık! Eski takımına dönecek 10:14
F.Bahçe'nin yıldızı için Beşiktaş devrede! F.Bahçe'nin yıldızı için Beşiktaş devrede! 09:47
Daha Eski
G.Saray'da yerli harekatı! G.Saray'da yerli harekatı! 09:10
Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta? 09:10
Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak 08:56
F.Bahçe'de kupa finali sonrası hoca harekatı! F.Bahçe'de kupa finali sonrası hoca harekatı! 01:29
Juan Mata'nın alternatifi Fransa'dan geliyor! Juan Mata'nın alternatifi Fransa'dan geliyor! 01:24
Fenerbahçe'yi şoke etti! Hollandalı stoper... Fenerbahçe'yi şoke etti! Hollandalı stoper... 01:14