Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den "Her Kurban Lösemili Çocuklarımıza Can" kampanyası!

Fenerbahçe'den "Her Kurban Lösemili Çocuklarımıza Can" kampanyası!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Spor Kulübü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde lösemili çocuklar yararına bir kampanya başlattı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 13:23
Fenerbahçe'den "Her Kurban Lösemili Çocuklarımıza Can" kampanyası!

Fenerbahçe Spor Kulübü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde lösemili çocuklar yararına bir kampanya başlattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kanser ve lösemideki tedavi başarısını arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla sevgi, iyilik ve umutla 25 yıldır mücadele eden Lösev, Kurban Bayramında çocuklarımıza can olmaya devam ediyor.

Lösemili Çocuklar Sağlık Ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 15 yıldır sizlerin vekaletini alarak hijyenik et entegre tesislerine gidiyor; noter, din görevlisi ve veteriner hekim huzurunda kurbanınızı kesiyor ve etini 12 ay boyunca Lösemili çocuklarımız ve tüm kanser hastalarımıza dağıtıyor. Sizler de Kurban ibadetiniz ile Lösemili bir çocuğun iyileşmesine vesile olabilirsiniz.

DİĞER
Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'nın gergin anları! Havaalanında görüntülenince sert çıktı! 'Her seferinde konuşacak mıyız ama?'
"Ben zaten her kadın gibi güzeldim estetik listem kısa" demişti! Büşra Pekin son haliyle yine gündemde! Sadece diyet olduğuna ısrarcı ama...
Ön görüşme yapıldı! İşte F.Bahçe'nin hocası
F.Bahçe'nin eski aşkı alevlendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe ve G.Saray peşindeydi! Tercihi...
Ön görüşme yapıldı! İşte F.Bahçe'nin hocası
İlk turda oy kullanmayanlar ikinci turda oy verebilir mi?
İkinci turda başka yerde oy kullanılır mı 2023?
İkinci turda oy kullanmamanın cezası ne kadar, kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'dan Ada'ya çıkarma! İki yıldız... Aslan'dan Ada'ya çıkarma! İki yıldız... 13:03
Sevilla - Real Madrid maçı saat kaçta? Sevilla - Real Madrid maçı saat kaçta? 13:02
F.Bahçe ve G.Saray peşindeydi! Tercihi... F.Bahçe ve G.Saray peşindeydi! Tercihi... 12:41
G.Saray'da 20 futbolcunun ilk şampiyonluk heyecanı! G.Saray'da 20 futbolcunun ilk şampiyonluk heyecanı! 12:37
Ön görüşme yapıldı! İşte F.Bahçe'nin hocası Ön görüşme yapıldı! İşte F.Bahçe'nin hocası 12:32
Türkiye'ye mi dönüyor? Süper Lig... Türkiye'ye mi dönüyor? Süper Lig... 11:35
Daha Eski
Toulouse - Auxerre maçı saat kaçta? Toulouse - Auxerre maçı saat kaçta? 11:32
Resmen açıklandı! Yıldız isimden G.Saray'a müjde Resmen açıklandı! Yıldız isimden G.Saray'a müjde 11:31
Rennes - Monaco maçı saat kaçta? Rennes - Monaco maçı saat kaçta? 11:27
Strasbourg - PSG maçı saat kaçta? Strasbourg - PSG maçı saat kaçta? 11:14
Lens - Ajaccio maçı saat kaçta? Lens - Ajaccio maçı saat kaçta? 11:10
Marsilya - Brest maçı saat kaçta? Marsilya - Brest maçı saat kaçta? 11:07