Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye sözleşme şartı! O madde...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Portekizli hocanın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyordu.
Yönetim sezon başında 68 yaşındaki çalıştırıcı ile 1 senelik anlaşma yapmıştı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Portekizli hocanın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyordu.
Yönetim sezon başında 68 yaşındaki çalıştırıcı ile 1 senelik anlaşma yapmıştı.
Jorge Jesus'un adı ise her fırsatta Brezilya Milli Takımı ve Brezilya Ligi ekipleriyle anılmıştı.
Deneyimli hocanın geleceğine dair yeni bir gelişme yaşandı.
Konuyla ilgili haberi Brezilyalı gazeteci Andre Rizek verdi.
İşte ayrıntılar...
JESUS'TAN SÖZLEŞME ŞARTI!
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün aktardığı habere göre Brezilya Futbol Federasyonu, teknik direktörlük koltuğu için Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'deki durumunu bekliyor.
Ancelotti'nin Real Madrid'de devam etmesi halinde Jorge Jesus görev için en ciddi aday olacak.
Öte yandan Jorge Jesus'un, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçme olasılığı hakında çok heyecanlı olduğu vurgulandı.
Ayrıca Jesus'un Fenerbahçe ile sözleşme yenilese dahi anlaşmaya özel bir madde koyduracağı ortaya çıktı.
Jesus'un, Brezilya Milli Takımı'ndan gelecek olası teklif için sözleşmeye çıkış opsiyonu eklettireceği bildirildi.
Kontratta 'Brezilya'dan teklif gelmesi halinde ayrılırım' maddesi yer alacak.
Jorge Jesus bu sezon Fenerbahçe'nin başında 49 maça çıktı.
Portekizli hoca bu karşılaşmalarda 33 kez sahadan galip ayrıldı.
Ayrıca 10 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.