Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye sözleşme şartı! O madde...

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye sözleşme şartı! O madde...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini koruyor. Brezilya basını, Portekizli teknik adamın takımda kalması halinde sözleşmesine ekleteceği o maddeyi duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 14:44
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye sözleşme şartı! O madde...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye sözleşme şartı! O madde...

Portekizli hocanın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyordu.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye sözleşme şartı! O madde...

Yönetim sezon başında 68 yaşındaki çalıştırıcı ile 1 senelik anlaşma yapmıştı.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye sözleşme şartı! O madde...

Öte yandan Jorge Jesus'un, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçme olasılığı hakında çok heyecanlı olduğu vurgulandı.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye sözleşme şartı! O madde...

Ayrıca Jesus'un Fenerbahçe ile sözleşme yenilese dahi anlaşmaya özel bir madde koyduracağı ortaya çıktı.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye sözleşme şartı! O madde...

Jesus'un, Brezilya Milli Takımı'ndan gelecek olası teklif için sözleşmeye çıkış opsiyonu eklettireceği bildirildi.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye sözleşme şartı! O madde...

Kontratta 'Brezilya'dan teklif gelmesi halinde ayrılırım' maddesi yer alacak.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye sözleşme şartı! O madde...

Jorge Jesus bu sezon Fenerbahçe'nin başında 49 maça çıktı.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye sözleşme şartı! O madde...

Portekizli hoca bu karşılaşmalarda 33 kez sahadan galip ayrıldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dünya yıldızını F.Bahçe'ye önerdiler
Arda Güler F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
💰1 DOLAR KAÇ TL?
KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
LGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın Giresunspor mesaisi başladı! Fırtına'nın Giresunspor mesaisi başladı! 15:33
Dünya yıldızını F.Bahçe'ye önerdiler Dünya yıldızını F.Bahçe'ye önerdiler 15:28
Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? 15:06
Trabzonspor'a siber saldırı! KVKK inceleme başlattı Trabzonspor'a siber saldırı! KVKK inceleme başlattı 15:06
Jesus'tan sözleşme şartı! O madde... Jesus'tan sözleşme şartı! O madde... 14:44
Bilal Çiloğlu ikinci oldu! Bilal Çiloğlu ikinci oldu! 14:35
Daha Eski
Zoran Terzic'in yeni takımı belli oldu Zoran Terzic'in yeni takımı belli oldu 14:28
İmzalar atıldı! 1 yıl daha City'de İmzalar atıldı! 1 yıl daha City'de 14:00
Manisa FK Prib ile yollarını ayırdı! Manisa FK Prib ile yollarını ayırdı! 13:36
Burak Yılmaz'dan ayrılık açıklaması! Burak Yılmaz'dan ayrılık açıklaması! 13:09
Paredes transferinde şok gelişme! Yeni teklifler geliyor Paredes transferinde şok gelişme! Yeni teklifler geliyor 12:58
Sakaryaspor Eyüpspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor Eyüpspor maçı saat kaçta? 11:53