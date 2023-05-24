Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, bu sezon Ümraniyespor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Umut Nayir'i gündemine aldı. Fenerbahçeli yöneticinin Umut ile görüntülü konuştuğu öğrenilirken, 29 yaşındaki golcü için resmi teklif de yapıldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:25 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 16:00
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü

Teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'dan geride kalan Fenerbahçe'de Ekvadorlu yıldız Enner Valencia ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü

Sarı-lacivertliler, Enner Valencia'nın ayrılma ihtimaline karşılık gelecek sezon için hücum hattına mutlaka takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü

İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Ryan Kent ile görüşme yapan Kanarya, yerli bir golcü için de harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yetkilendirmesiyle transfer planlamasında etkin bir rol üstlenen yöneticilerden Selahattin Baki, sarı-lacivertli ekibin gündemine sürpriz bir ismi aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü

UMUT NAYİR GÜNDEMDE

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Ümraniyespor formasıyla etkili bir performans ortaya koyan Umut Nayir, Fenerbahçe'nin yerli forvet pozisyonuna düşündüğü isimlerin başında geliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü

ÜMRANİYE'DE COŞTU

Bu sezon lige veda eden Ümraniyespor'da toplam 31 karşılaşmaya çıkan ve 2610 dakika süre alan Umut Nayir, attığı 18 golün yanı sıra 3 de asist yaparak takımına maksimum oranda katkı verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü

FENERBAHÇE TEKLİFİNİ SUNDU

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin 29 yaşındaki golcü ile görüntülü bir görüşme yaptığı ve kulübün resmi teklifini de kendisine sunduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü

Nayir'in kısa süre içinde geleceğine dair kararını vermesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü

VOLKAN DEMİREL DE UMUT'U İSTİYOR

Öte yandan golcü futbolcuya Süper Lig'den başka kulüpler de yakından ilgi gösteriyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, çok beğendiği Umut Nayir'i gelecek sezon kadrosunda görmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

Umut Nayir, transferde Fenerbahçe ile Galatasaray'ı da karşı karşıya getirebilir. Kariyerine ilk 11'de oynayacağı bir takımda yer almak isteyen Umut Nayir'in Galatasaray'ın da transfer planlarında yer aldığı biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü

UMUT NAYİR KİMDİR?

Futbola 16 yaşındayken İstanbul'un amatör takımlarından Albayrakspor'da başlayan Umut Nayir, daha sonra Ankaragücü ile anlaştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü

2012-2015 yılları arasında başkent ekibinde forma giyen futbolcu daha sonra Osmanlıspor'un yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü

BEŞİKTAŞ İLE YENİ SAYFA AÇTI

2015-16 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a kiralanan Nayir ardından Göztepe ve Ankaragücü'nde yine kiralık oynadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü

27 Temmuz 2018'de Beşiktaş'a 250 bin euro karşılığında transfer olan golcü oyuncu, böylece kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü

BONSERVİSİ EYÜP'TE

Beşiktaş'ta 19 maçta 4 gol atan futbolcu, sırasıyla Bursaspor ve Hajduk Split'e kiraladıktan sonra 2021-22 sezonunda Giresunspor'a gitti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü

Sonrasında Eyüpspor ile anlaşan futbolcu, bu sezon Ümraniye'de kiralık forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü

118 GOL, 11 ASİST

Bonservisi Eyüpspor'da olan Umut Nayir, profesyonel futbol kariyerinde toplam 318 maça çıkarken 118 gol attı ve 11 de asist üretti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü

Ankaragücü dönemi parlak geçen Umut Nayir, sarı-lacivertli forma ile 107 maçta 48 gol, 3 asist kaydetti. Aynı zamanda hukuk okuyan 1.91 boyundaki golcü, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda ise 2 maçta görev aldı ve skor üretemedi.

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