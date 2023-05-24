TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
4 BÜYÜKLERDEN YERLİ OPERASYONU! İŞTE 9 FUTBOLCU...
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
4 BÜYÜKLERDEN YERLİ OPERASYONU! İŞTE 9 FUTBOLCU...
Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle yeni sezona daha güçlü bir kadroyla giriş yapmayı hedefliyor.
Eksik görülen yerleri güçlendirmeyi amaçlayan Fenerbahçe'den önceliklerden biri de forvet transferi...
Teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'dan geride kalan Fenerbahçe'de Ekvadorlu yıldız Enner Valencia ile ilgili belirsizlik devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, Enner Valencia'nın ayrılma ihtimaline karşılık gelecek sezon için hücum hattına mutlaka takviye yapmayı planlıyor.
İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Ryan Kent ile görüşme yapan Kanarya, yerli bir golcü için de harekete geçti.
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yetkilendirmesiyle transfer planlamasında etkin bir rol üstlenen yöneticilerden Selahattin Baki, sarı-lacivertli ekibin gündemine sürpriz bir ismi aldı.
UMUT NAYİR GÜNDEMDE
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Ümraniyespor formasıyla etkili bir performans ortaya koyan Umut Nayir, Fenerbahçe'nin yerli forvet pozisyonuna düşündüğü isimlerin başında geliyor.
ÜMRANİYE'DE COŞTU
Bu sezon lige veda eden Ümraniyespor'da toplam 31 karşılaşmaya çıkan ve 2610 dakika süre alan Umut Nayir, attığı 18 golün yanı sıra 3 de asist yaparak takımına maksimum oranda katkı verdi.
FENERBAHÇE TEKLİFİNİ SUNDU
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin 29 yaşındaki golcü ile görüntülü bir görüşme yaptığı ve kulübün resmi teklifini de kendisine sunduğu öğrenildi.
Nayir'in kısa süre içinde geleceğine dair kararını vermesi bekleniyor.
VOLKAN DEMİREL DE UMUT'U İSTİYOR
Öte yandan golcü futbolcuya Süper Lig'den başka kulüpler de yakından ilgi gösteriyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, çok beğendiği Umut Nayir'i gelecek sezon kadrosunda görmek istiyor.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE
Umut Nayir, transferde Fenerbahçe ile Galatasaray'ı da karşı karşıya getirebilir. Kariyerine ilk 11'de oynayacağı bir takımda yer almak isteyen Umut Nayir'in Galatasaray'ın da transfer planlarında yer aldığı biliniyor.
UMUT NAYİR KİMDİR?
Futbola 16 yaşındayken İstanbul'un amatör takımlarından Albayrakspor'da başlayan Umut Nayir, daha sonra Ankaragücü ile anlaştı.
2012-2015 yılları arasında başkent ekibinde forma giyen futbolcu daha sonra Osmanlıspor'un yolunu tuttu.
BEŞİKTAŞ İLE YENİ SAYFA AÇTI
2015-16 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a kiralanan Nayir ardından Göztepe ve Ankaragücü'nde yine kiralık oynadı.
27 Temmuz 2018'de Beşiktaş'a 250 bin euro karşılığında transfer olan golcü oyuncu, böylece kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
BONSERVİSİ EYÜP'TE
Beşiktaş'ta 19 maçta 4 gol atan futbolcu, sırasıyla Bursaspor ve Hajduk Split'e kiraladıktan sonra 2021-22 sezonunda Giresunspor'a gitti.
Sonrasında Eyüpspor ile anlaşan futbolcu, bu sezon Ümraniye'de kiralık forma giydi.
118 GOL, 11 ASİST
Bonservisi Eyüpspor'da olan Umut Nayir, profesyonel futbol kariyerinde toplam 318 maça çıkarken 118 gol attı ve 11 de asist üretti.
Ankaragücü dönemi parlak geçen Umut Nayir, sarı-lacivertli forma ile 107 maçta 48 gol, 3 asist kaydetti. Aynı zamanda hukuk okuyan 1.91 boyundaki golcü, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda ise 2 maçta görev aldı ve skor üretemedi.