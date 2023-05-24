Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Dominik Livakovic transferinde flaş gelişme! İş zora girdi

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dominik Livakovic transferinde flaş gelişme! İş zora girdi

Gelecek sezon için transferde kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Kaleci takviyesine öncelik veren yönetim Zagreb'in 28 yaşındaki file bekçisi Dominik Livakovic ile el sıkışmıştı. Ancak transferde iş zora girdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 11:14
FENERBAHÇE HABERLERİ: Dominik Livakovic transferinde flaş gelişme! İş zora girdi

Real Madrid, Courtois'in arkasında kalmaktan sıkılan ve direkt oynayacağı bir kulübe gitmek isteyen Andriy Lunin'in önünü açma kararı aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dominik Livakovic transferinde flaş gelişme! İş zora girdi

Oluşacak boşluğu ise Livakovic ile doldurmak için harekete geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dominik Livakovic transferinde flaş gelişme! İş zora girdi

Sabah'ın İndependent'ten derlediği habere göre Livakovic, sözleşmesi 2026'da bitecek Courtois sonrası için de yatırım olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dominik Livakovic transferinde flaş gelişme! İş zora girdi

'5 MİLYON EURO'YA KADROYA KATARIZ'

F.Bahçe, 28 yaşındaki Hırvat kaleci ile 1.5 milyon Euro'dan 4 yıllık prensip anlaşmasına varmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dominik Livakovic transferinde flaş gelişme! İş zora girdi

Ayrıca yönetim, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb'i ikna turuna başlayacaktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dominik Livakovic transferinde flaş gelişme! İş zora girdi

Ancak Real Madrid'in devreye girmesinden sonra şartların nasıl gelişeceği merak konusu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dominik Livakovic transferinde flaş gelişme! İş zora girdi

Livakovic'in 1 yıllık sözleşmesi kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dominik Livakovic transferinde flaş gelişme! İş zora girdi

İspanyollar Hırvat kaleci için 5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin yeterli olacağını düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dominik Livakovic transferinde flaş gelişme! İş zora girdi

Livakovic'in piyasa değeri 14 milyon Euro.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dominik Livakovic transferinde flaş gelişme! İş zora girdi

28 yaşındaki file bekçisi bu sezon toplamda 48 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dominik Livakovic transferinde flaş gelişme! İş zora girdi

Livakovic bu mücadelelerde kalesini 13 kez gole kapattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dominik Livakovic transferinde flaş gelişme! İş zora girdi

Hırvat eldiven Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

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