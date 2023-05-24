FENERBAHÇE HABERLERİ: Dominik Livakovic transferinde flaş gelişme! İş zora girdi

Fenerbahçe transfere hızlı başladı.
Fenerbahçe transfere hızlı başladı.
Sarı-lacivertliler kale için Dinamo Zagreb'in Hırvat eldiveni Dominik Livakovic'le prensipte anlaştı.
Ancak Kanarya'ya rakip çıktı.
Real Madrid, Courtois'in arkasında kalmaktan sıkılan ve direkt oynayacağı bir kulübe gitmek isteyen Andriy Lunin'in önünü açma kararı aldı.
Oluşacak boşluğu ise Livakovic ile doldurmak için harekete geçti.
Sabah'ın İndependent'ten derlediği habere göre Livakovic, sözleşmesi 2026'da bitecek Courtois sonrası için de yatırım olacak.
'5 MİLYON EURO'YA KADROYA KATARIZ'
F.Bahçe, 28 yaşındaki Hırvat kaleci ile 1.5 milyon Euro'dan 4 yıllık prensip anlaşmasına varmıştı.
Ayrıca yönetim, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb'i ikna turuna başlayacaktı.
Ancak Real Madrid'in devreye girmesinden sonra şartların nasıl gelişeceği merak konusu.
Livakovic'in 1 yıllık sözleşmesi kaldı.
İspanyollar Hırvat kaleci için 5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin yeterli olacağını düşünüyor.
Livakovic'in piyasa değeri 14 milyon Euro.
28 yaşındaki file bekçisi bu sezon toplamda 48 maça çıktı.
Livakovic bu mücadelelerde kalesini 13 kez gole kapattı.
Hırvat eldiven Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.