Valencia gün sayıyor

Süper Lig'de Enner Valencia 28 golle krallıkta ilk sırada. En yakın rakibiyle gol farkı da fazla. Ekvadorlu yıldız 2 hafta sonra bir futbol mucizesi olmazsa krallık tacını takacak. Fenerbahçe'de son olarak 2010-11 sezonunda Alex de Souza 28 golle zirveyi kapmıştı. 11 sezon sonra Kanarya bünyesinden yeni bir gol kralı çıkarmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'de Enner Valencia 28 golle krallıkta ilk sırada. En yakın rakibiyle gol farkı da fazla. Ekvadorlu yıldız 2 hafta sonra bir futbol mucizesi olmazsa krallık tacını takacak. Fenerbahçe'de son olarak 2010-11 sezonunda Alex de Souza 28 golle zirveyi kapmıştı. 11 sezon sonra Kanarya bünyesinden yeni bir gol kralı çıkarmaya hazırlanıyor.