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Valencia gün sayıyor

Süper Lig'de Enner Valencia 28 golle krallıkta ilk sırada. En yakın rakibiyle gol farkı da fazla. Ekvadorlu yıldız 2 hafta sonra bir futbol mucizesi olmazsa krallık tacını takacak. Fenerbahçe'de son olarak 2010-11 sezonunda Alex de Souza 28 golle zirveyi kapmıştı. 11 sezon sonra Kanarya bünyesinden yeni bir gol kralı çıkarmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Valencia gün sayıyor
Süper Lig'de Enner Valencia 28 golle krallıkta ilk sırada. En yakın rakibiyle gol farkı da fazla. Ekvadorlu yıldız 2 hafta sonra bir futbol mucizesi olmazsa krallık tacını takacak. Fenerbahçe'de son olarak 2010-11 sezonunda Alex de Souza 28 golle zirveyi kapmıştı. 11 sezon sonra Kanarya bünyesinden yeni bir gol kralı çıkarmaya hazırlanıyor.
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