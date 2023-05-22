Haberler Fenerbahçe Kupa için kenetlendi

Kupa için kenetlendi

Fenerbahçe ligde 8, kupada 9 sezondur başarılı olamıyor Sarı-lacivertliler, Sivasspor’u eleyerek finale yükselmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Kupa için kenetlendi

Sezonun bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe hem ligde hem de kupada iddiasını sürdürüyor. Ligde bitime 2 hafta kala Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler öncelikle Ziraat Türkiye Kupası'nı düşünüyor. Sivas'ta oynanan ilk karşılaşma 0-0 tamamlanmıştı. Kanarya evindeki rövanş maçını kazanarak kupada finale yükselmeyi hedefliyor. Fenerbahçe son olarak 2012-13 sezonunda Trabzonspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Jorge Jesus ve öğrencileri futboldaki kupa hasretine son vermek istiyorlar.

JESUS ÖNEM VERİYOR

Sarı - lacivertlilerin hocası Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nı büyük önem veriyor. Portekizli hoca, kalsa da gitse de Fenerbahçe müzesine en azından 1 kupa getirmeyi hedefliyor. Öğrencilerini de motive ediyor.

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