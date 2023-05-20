Dirar 3. Lig’e transfer oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Nabil Dirar kariyerinin son döneminde Danimarka 3. Ligi'ne transfer oldu. Faslı futbolcu, İshoj IF ile anlaşmaya vardı. 37 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 89 maçta 8 gol, 12 asist üretmişti. Kasımpaşa'da ise 6 maça çıkmıştı.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Nabil Dirar kariyerinin son döneminde Danimarka 3. Ligi'ne transfer oldu. Faslı futbolcu, İshoj IF ile anlaşmaya vardı. 37 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 89 maçta 8 gol, 12 asist üretmişti. Kasımpaşa'da ise 6 maça çıkmıştı.