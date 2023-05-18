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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kritik zirve! Jesus ve Valencia...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de kritik mücadele öncesi teknik direktör Jorge Jesus, Ekvadorlu yıldız Enner Valencia ile özel olarak görüştü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 16:01
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kritik zirve! Jesus ve Valencia...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kritik zirve! Jesus ve Valencia...

İki ekip, bu maçla Türk futbol tarihinde 133. kez mücadele edecek. Söz konusu rekabette sarı-lacivertliler 50 kez galibiyet sevinci yaşarken, Karadeniz temsilcisi ise 43 maçı kazandı. 39 maç da berabere tamamlandı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kritik zirve! Jesus ve Valencia...

Ligde 34. hafta itibariyle 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 68 puana sahip olan Fenerbahçe lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kritik zirve! Jesus ve Valencia...

Karadeniz temsilcisi ise aldığı 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 7. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kritik zirve! Jesus ve Valencia...

LİGDE 100. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 99 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 39 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 26 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere tamamlandı. Fenerbahçe'nin ligdeki 129 golüne, bordo-mavililer 102 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kritik zirve! Jesus ve Valencia...

KADIKÖY'DE TRABZONSPOR'A YENİLMİYOR

Süper Lig'de sahasında Trabzonspor'a karşı son olarak 1997-1998 sezonunda 3-1'lik skorla kaybeden Fenerbahçe, o tarihten bugüne rakibine ligde büyük üstünlük kurdu.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kritik zirve! Jesus ve Valencia...

Sarı-lacivertliler, bordo-mavililere karşı 25 lig maçında kaybetmedi. Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 25 lig maçında 13 kez galip gelirken, 12 defa berabere kaldı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kritik zirve! Jesus ve Valencia...

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Zorlu müsabakada Fenerbahçe, 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz ise teknik heyet kararıyla kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kritik zirve! Jesus ve Valencia...

DÜDÜK ABDULKADİR BİTİGEN'DE

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yarın Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak maçta hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar, Süleyman Özay yapacak. Dördüncü hakem olarak da Murat Erdoğan görev yapacak.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kritik zirve! Jesus ve Valencia...

Fenerbahçe'de Trabzonspor ile oynanacak kritik mücadelede gözler Enner Valencia'nın üzerinde olacak.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kritik zirve! Jesus ve Valencia...

Süper Lig'de 27 defa ağları sarsarak gol krallığında lider durumda bulunan Enner Valencia son maçlarda suskun kaldı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kritik zirve! Jesus ve Valencia...

Ekvadorlu golcü son 6 karşılaşmada sadece 1 gol kaydedebildi. Son 4 mücadelede ise ağları sarsmayı başaramadı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kritik zirve! Jesus ve Valencia...

Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Jorge Jesus ona güvendiğini belirterek Trabzonspor derbisinde goller beklediğini söyledi.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kritik zirve! Jesus ve Valencia...

Valencia'nın da gol sözü verdiği gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kritik zirve! Jesus ve Valencia...

Ekvadorlu oyuncu, bir gol atması halinde kulübün efsanesi Alex'i, iki golde ise Aykut Kocaman'ı yakalayacak.

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