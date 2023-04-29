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Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 32. haftada Fenerbahçe, Sivasspor ile kritik maçta deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Jorge Jesus'un öğrencileri şampiyonluk yarışında sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 19:40 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 20:00
Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligde 32. hafta müsabakasında Fenerbahçe, kritik maçta Sivasspor'un konuğu oluyor.

Jorge Jesus'un öğrencileri sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Saiz, Hakan, Charisis, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Serdar, Samet, Peres, Arao, İrfan Can, Arda, Ferdi, Valencia, Pedro

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

KANARYA, 5 YILDIR SİVAS'TA KAZANAMIYOR

Sarı-lacivertliler, Sivas'ta son galibiyetini Nisan 2018'de 2-1'lik skorla aldı. Bu tarihten sonra 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelelerde ev sahibi ekibin 4 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Sivas temsilcisi, bu süreçte 1 galibiyet elde ederken, 3 müsabakada da taraflar yenişemedi.

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 14 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 32 puan topladı. Rakip filelere 30 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 13 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmezken; 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada rakip filelere 72 gol sığdırdı. Sarı-lacivertliler, bu alanda en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Kanarya'da 27 gollü Enner Valencia, takımın gol yükünü çekerken, Michy Batshuayi de 10 golle katkı sağladı.

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