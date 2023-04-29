FENERBAHÇE HABERİ: Sarı-lacivertlilerde Sivasspor karşısında hataya yer yok! İşte muhtemel 11

Süper Lig'de bugün önemli bir randevu var. Geçen hafta Galatasaray, Karagümrük'e takıldıktan sonra İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe ciddi bir şok yaşamıştı. Sarı-lacivertliler 2-0'ı bulmasına rağmen maçı kapatamamış ve 90 dakika 3-3 tamamlanmıştı. Psikolojik olarak da yara alan Kanarya bugün Sivasspor deplasmanına gidiyor. Ligde 2 haftadır kazanarak küme düşme hattından uzaklaşan Yiğidolar'a konuk olacak sarı-lacivertlilerin puan kaybı lüksü kalmadı. Tek hedef 3 puan almak.

BAŞKA HATA ŞANSIMIZ KALMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bu kritik karşılaşma öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Portekizli çalıştırıcı "İstanbulspor maçında çok önemli puanlar kaybettik. Artık başka hata şansımız kalmadı. Sezon sonuna kadar başka puan kaybı istemiyorum. Herkes elinden geleni yapsın. Biz kazanıp baskıyı Galatasaray'ın üzerine vermeliyiz" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli futbolcular da kendi aralarında konuşarak birbirlerini bu maça moral olarak hazırladılar.

6 FUTBOLCU SINIRDA

Sarı-lacivertlilerde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Willian Arao, Enner Valencia, Miha Zajc ve Samet Akaydin kart görmeleri halinde Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

KANARYA'DA 5 EKSİK VAR

Sivasspor mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 5 eksik var. Kaleci Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Attila Szalai ve Miha Zajc'ın sakatlığı bulunuyor. Sarı kart cezalısı Emre Mor da bu mücadelede forma giyemeyecek.

SİVAS'TA 5 YILDIR KAZANAMIYOR

Kanarya, son dönemde Sivas deplasmanında kazanmakta zorlanyor. Sarı-lacivertliler, Sivas'ta son galibiyetini Nisan 2018'de 2-1'lik skorla aldı. Bu tarihten sonra 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelelerde ev sahibi ekibin 4 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Sivas temsilcisi, bu süreçte 1 galibiyet elde ederken, 3 müsabakada da taraflar yenişemedi.

DIŞ SAHADA 8 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe bu sezon deplasmanda başarılı bir grafik sergiliyor. Kanarya son 8 deplasman karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi. Bu periyotta 7 galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig'de 29 maçta attığı 72 golle ligin en skorer takımı.

KUPADA RAKİPLER

Her iki takım, Süper Lig'den sonra Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de karı karşıya gelecek. Turun ilk ayağı 3 Mayıs Çarşamba günü Sivasspor'un ev sahipliğinde oynanacak.

34. RANDEVU

Sivasspor ile Fenerbahçe ligde 34. defa karşı karşıya gelecekler. 33 karşılaşmanın 18'ini Fenerbahçe 7'sini Sivasspor kazandı. 8 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. 3

POZİSYON BULMAKTA LİGİN EN İYİSİ

Fenerbahçe bu sezon pozisyon üretmekte sıkıntı yaşamıyor. Sarı-lacivertliler net gol pozisyonu bulmada zirvede yer alıyor. Fenerbahçe 90 pozisyon ile bu kategoride liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray'ın rakamı 84. Beşiktaş ise 73 gol pozisyonu ile üçüncü basamakta bulunuyor.

ATTILA SZALAI'DEN KÖTÜ HABER

Kanarya'da sakatlık sorunu yaşayan isimlere Attila Szalai de katıldı. Macar oyuncunun probleminin sanılandan ciddi olduğu ve 3 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Teknik direktör Jorge Jesus, Szalai'nin yokluğunda Serdar Aziz ile Luan Peres ilk 11'de kullanmayı düşünüyor.

BATSHUAYI YİNE KADRODA YOK

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin bugün Sivasspor ile oynanacak mücadelenin kadrosunda olması bekleniyordu. Sarı-lacivertli kulüp, Yiğidolar ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Belçikalı forvetin adı yine yer almadı. Tecrübeli golcünün sakatlığı devam ediyor.

MUHTEMEL 11'LER:

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Camara, Hakan, Charisis, Erdoğan, Saiz, Gradel, Yatabare

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Serdar Aziz, Luan Peres, Alioski, İsmail, Crespo, Arda, Rossi, Pedro, Valencia