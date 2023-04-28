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Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Sarı lacivertliler zorlu karşılaşma için Sivas'a geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 20:30
Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini, burada bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar sevgi gösterisinde bulundukları futbolculara çiçek verdi, takım otobüsü önünde meşale yaktı.

Sarı-lacivertli takım, buradan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

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