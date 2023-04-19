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BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI CANLI | Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası, Başakşehir ile Fenerbahçe'nin heyecanlı karşılaşmasına tanık oluyor. Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak mücadelede sarı lacivertlilerden 5 oyuncu, sakatlık ve kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Suat Arslanboğa'nın düdüğüyle başlayacak olan maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri araştırılıyor. Peki Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 19:32 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 20:21
BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI CANLI | Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Deniz, Szysz, Figueiredo

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Crespo, İrfan Can, Rossi, Arda Güler, Valencia

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 19 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı karşalaşmada Ali Saygın Ögel ile Kemal Yılmaz yardımcı hakem olarak görev alacak. Ligde 60 puanla zirve takibini bırakmayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmasını engelledi. Başakşehir deplasmanından da mutlu ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, lig sonunda mutlu sona ulaşmak için yoğun çaba sarf edecek.

5 KİŞİ SINIRDA

Fenerbahçe'de 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertilerde; Emre Mor, Serdar Aziz, Willian Arao, Gustavo Henrique ve Enner Valencia, Başakşehir maçında kart görmeleri durumunda ligin 31'inci haftasındaki İstanbulspor maçında görev alamayacaklar.

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