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Fenerbahçe Ankaragücü CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ilk 11'leri

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Kritik müsabakanın ilk 11'leri açıklandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 20:20 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 20:26
Fenerbahçe Ankaragücü CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Ankaragücü maçı 15 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

106. RANDEVU

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü bugüne kadar Süper Lig'de 105 kez rakip oldu. Geride kalan mücadelelerde Fenerbahçe, 67 kez galibiyet alırken, Ankara temsilcisi ise 11 kez 3 puanı hanesine yazdırdı. 27 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu sezon ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı ise Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazanmıştı.

7 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı öncesi 7 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, Ankaragücü karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak olan Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan, Osayi-Samuel, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Serdar

Ankaragücü: Gökhan, Kevin, Atakan, Nihad, Kitsiou, Lamine, Taylan, Hanousek, Emre, Zahid, Sowe

DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN

Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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