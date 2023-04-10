Haberler Fenerbahçe FATİH KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE 📺 | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

FATİH KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE 📺 | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de en kritik maçlarından birine çıkacak. Sarı lacivertli ekip Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçta Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Batshuayi ve Joshua King maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 19:00
FATİH KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE 📺 | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı 10 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼

FABIO BORINI VE MBAYE DIAGNE TAKIMI SIRTLIYOR

Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de 52 gol kaydetti. Kırmızı-siyahlılar, 63 gollü Fenerbahçe ve 54 gollü lider Galatasaray'ın ardından bu alanda en iyi performansı sergileyen üçüncü takım konumunda bulunuyor. Karagümrük'te Mbaye Diagne ve Fabio Borini, toplam 31 gol kaydederek takımın gol yükünü çekiyor. Ligde Diagne 24 maçta 16 gol atıp, 5 asist yaparken, İtalyan Borini ise 24 müsabakada 15 kez gol sevinci yaşarken, 8 de asistlik katkıda bulundu.

MERT HAKAN CEZALI 5 OYUNCU SAKAT

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesinde bir futbolcu cezalı durumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Mert Hakan Yandaş cezalı duruma düştü. Mert Hakan, bu müsabakada takımını yalnız bırakacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres, Jayden Oosterwolde ve Joshua King'in bireysel tedavileri sürüyor. Michy Batshuayi, dün yapılan antrenmanda bireysel çalışmalara başladı. Ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat olan Lincoln Henrique de kadroda yer almayacak.

SINIRDA 8 İSİM

Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü karşısında takımı yalnız bırakacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sürpriz takas! Uzun süredir peşinden koşulan yıldız sonunda geliyor...
Merve Boluğur'la 2 yıl evli kalmıştı... Murat Dalkılıç'ın 'aldatma' açıklaması ortalığı karıştırdı sosyal medya: "Merve'yi Allah kurtarmış!"
F.Bahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları
Jorge Jesus o isme onay verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F. Karagümrük F.Bahçe maçı 11'leri belli oldu!
F.Bahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları
KEÇİBOYUNUZU FAYDALARI
Polisler için en güzel Polis Haftası mesajları
Bayram namazı farz mıdır Diyanet?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Burak Haşhaş Avrupa şampiyonu! Burak Haşhaş Avrupa şampiyonu! 19:19
"Sadece Mane G.Saray maçında..." "Sadece Mane G.Saray maçında..." 18:56
Kayseri evinde kazandı! Kayseri evinde kazandı! 18:04
Denizlispor'da Bülent Ertuğrul dönemi Denizlispor'da Bülent Ertuğrul dönemi 16:38
A Milli Erkek Hentbol Takımı aday kadrosu açıklandı A Milli Erkek Hentbol Takımı aday kadrosu açıklandı 16:37
Robertson'a dirsek atan Hatzidakis'e soruşturma açıldı Robertson'a dirsek atan Hatzidakis'e soruşturma açıldı 16:01
Daha Eski
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları 15:50
F.Bahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları F.Bahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları 15:46
Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi 15:36
F. Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? F. Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 15:32
Kayserispor - Ümraniyespor | CANLI Kayserispor - Ümraniyespor | CANLI 15:23
F. Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? F. Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 15:08