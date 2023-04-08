İrfan Can Kahveci'den sarı-kırmızılı emojili paylaşım açıklaması!

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, katıldığı bir gösterinin ardından kendisiyle fotoğraf çekilip sosyal medyadan da sarı-kırmızılı kalp emojisiyle paylaşılmasının ardından gelen tepkiler üzerine bir açıklama yayınladı.

İrfan Can Kahveci, konuyla ilgili şunları dile getirdi:

Dün akşam eşimle birlikte; çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı da olan Uraz Kaygılaroğlu'nun stand-up gösterisine moral bulmak ve destek olmak için katıldık. Futbol da konuştuk, hayattan, ailelerimizden, çocuklarımızdan da konuştuk, güldük eğlendik de. Gösteride sahne alan birisinin fotoğraf isteğinin üzerine, kontrolüm dışında konulan emojilerle gündem olup üzdüğüm herkesten özür dilerim. Bu dönemde gülmemize tahammülü olmayanları da anlıyorum ve saygı duyuyorum. Kendimi biraz olsun size anlatabilmek adına bugün açıklamalar yapacağım. Umarım bir şeyleri düzeltebiliriz.