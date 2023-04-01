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Fenerbahçe Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları tamamlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 20:34
Fenerbahçe Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile yarın sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon ve çabukluk çalışmasının ardından taktik idman yapan futbolcular, antrenmanın son bölümünde bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.



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