FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisine yetişmek için...

Kanarya'da milli ara döneminde gündem hücum bölgesindeki sakatların çokluğu.
Kanarya'da milli ara döneminde gündem hücum bölgesindeki sakatların çokluğu.
Joshua King ve Michy Batshuayi'nin sakat olduğu bölümde Enner Valencia'nın da yaşadığı problem sarı-lacivertlilerin canını sıktı.
Süper Lig'in gol kralı da Beşiktaş derbisine yetişemezse Jorge Jesus'un elinde sadece Serdar Dursun ve Joao Pedro kalıyor.
Ancak ilk tetkikleri olumsuz çıksa da Enner Valencia ligin devamı için de belirleyici olarak bu mücadelede mutlaka oynamak istiyor.
Bunun için de günde 1.5 saatlik pres terapi görüyor.
Bu şekilde iyileşmeye çalışıyor.
JORGE JESUS İLE KONUŞTU
Enner Valencia, yoğun tedavi ile yeniden sahalara çıkmanın hayalini kuruyor.
Ekvadorlu yıldız, teknik direktör Jorge Jesus'la da bir görüşme yaparak "Beşiktaş derbisi bizim için çok önemli. Bu maçı kaçırmak istemiyorum" dedi.
Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması teşhisi konulan 33 yaşındaki futbolcu, 2. defa MR'a girecek.
Bu sonuçta bir ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.
Bu durumda Valencia'nın siyahbeyazlılar ile oynanacak derbi karşılaşmasına yetişme ihtimali yükselecek.
Sarı-lacivertli taraftarlar da Valencia'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor.
TEMASLAR DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe ile Enner Valencia arasındaki transfer görüşmeleri sürüyor.
Ekvadorlu futbolcu 3 yıllık kontrat talep ediyor.
Kanarya ise oyuncunun yaşı 33 olduğu için maksimum 2+1 yıllık bir öneri sunuyor.
Valencia'nın sarı- lacivertlilerden isteği 2.2 milyon dolar.
Kulüp bu rakamı ödemeyi kabul ediyor.