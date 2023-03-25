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FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisine yetişmek için...

Son dakika Fenerabahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, Enner Valencia'dan gelen sakatlık haberiyle sarsılmıştı. Bu sezon takımının en skorer ismi olan Ekvadorlu yıldızın Beşiktaş ile oynanacak maç için büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisine yetişmek için...

Kanarya'da milli ara döneminde gündem hücum bölgesindeki sakatların çokluğu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisine yetişmek için...

Joshua King ve Michy Batshuayi'nin sakat olduğu bölümde Enner Valencia'nın da yaşadığı problem sarı-lacivertlilerin canını sıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisine yetişmek için...

Süper Lig'in gol kralı da Beşiktaş derbisine yetişemezse Jorge Jesus'un elinde sadece Serdar Dursun ve Joao Pedro kalıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisine yetişmek için...

Ancak ilk tetkikleri olumsuz çıksa da Enner Valencia ligin devamı için de belirleyici olarak bu mücadelede mutlaka oynamak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisine yetişmek için...

Bunun için de günde 1.5 saatlik pres terapi görüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisine yetişmek için...

Bu şekilde iyileşmeye çalışıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisine yetişmek için...

JORGE JESUS İLE KONUŞTU

Enner Valencia, yoğun tedavi ile yeniden sahalara çıkmanın hayalini kuruyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisine yetişmek için...

Ekvadorlu yıldız, teknik direktör Jorge Jesus'la da bir görüşme yaparak "Beşiktaş derbisi bizim için çok önemli. Bu maçı kaçırmak istemiyorum" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisine yetişmek için...

Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması teşhisi konulan 33 yaşındaki futbolcu, 2. defa MR'a girecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisine yetişmek için...

Bu sonuçta bir ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisine yetişmek için...

Bu durumda Valencia'nın siyahbeyazlılar ile oynanacak derbi karşılaşmasına yetişme ihtimali yükselecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisine yetişmek için...

Sarı-lacivertli taraftarlar da Valencia'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisine yetişmek için...

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe ile Enner Valencia arasındaki transfer görüşmeleri sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisine yetişmek için...

Ekvadorlu futbolcu 3 yıllık kontrat talep ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisine yetişmek için...

Kanarya ise oyuncunun yaşı 33 olduğu için maksimum 2+1 yıllık bir öneri sunuyor.

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