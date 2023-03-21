Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmadı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Enner Valencia (2) ve Emre Mor kaydetti.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 54'e yükselterek zirve takibini sürdürdü.
Milli ara sonrası Kadıköy'deki dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanan maçta Michy Batshuayi'yi sakatlığa kurban veren sarı-lacivertlilerde Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada üç futbolcusu daha sakatlandı.
Valencia, King ve Oosterwolde'yi de sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de üç ismin durumu açıklandı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Joshua King'de hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'de aşil tendinopatisi, Enner Valencia'da da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiği bildirildi.
Enner Valencia'nın yeniden değerlendirilmesinin ilerleyen günlerde yapılacağı aktarıldı.
Tedavisine başlanan futbolcuların durumuyla ilgili detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi verileceği kaydedildi.
Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrilirken, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden harekete geçen sarı-lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı.
GUSTAVO HENRIQUE VE LUAN PERES SAO PAULO'YA!
Brezilya basını Sao Paulo'nun Gustavo Henrique ve Luan Peres'e talip olduğunu duyurdu.
esporte.ig'de yer alan habere göre menajerler, iki futbolcuyu Brezilya kulübüne önerdi.
Haberde Sao Paulo'lu yöneticilerin Henrique ve Peres transferlerini değerlendirmeye aldıkları kaydedildi.
Öte yandan Sao Paulo için Gustavo Henrique transferinin, oyuncunun bonservisinin Flamengo'da olması ve kadroda düşünülmemesi sebebiyle daha kolay olacağı vurgulandı.
Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin iki futbolcuyu da gelecek sezon kadroda düşünmediği aktarıldı.
İşte o haber...