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Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin iki futbolcusunun aynı takıma teklif edildiğini açıkladı. İşte o isimler ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 10:49 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 10:54
Mert Kılıç
Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmadı.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Enner Valencia (2) ve Emre Mor kaydetti.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 54'e yükselterek zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Milli ara sonrası Kadıköy'deki dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanan maçta Michy Batshuayi'yi sakatlığa kurban veren sarı-lacivertlilerde Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada üç futbolcusu daha sakatlandı.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Valencia, King ve Oosterwolde'yi de sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de üç ismin durumu açıklandı.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Joshua King'de hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'de aşil tendinopatisi, Enner Valencia'da da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Enner Valencia'nın yeniden değerlendirilmesinin ilerleyen günlerde yapılacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Tedavisine başlanan futbolcuların durumuyla ilgili detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi verileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrilirken, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden harekete geçen sarı-lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

GUSTAVO HENRIQUE VE LUAN PERES SAO PAULO'YA!

Brezilya basını Sao Paulo'nun Gustavo Henrique ve Luan Peres'e talip olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

esporte.ig'de yer alan habere göre menajerler, iki futbolcuyu Brezilya kulübüne önerdi.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Haberde Sao Paulo'lu yöneticilerin Henrique ve Peres transferlerini değerlendirmeye aldıkları kaydedildi.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Öte yandan Sao Paulo için Gustavo Henrique transferinin, oyuncunun bonservisinin Flamengo'da olması ve kadroda düşünülmemesi sebebiyle daha kolay olacağı vurgulandı.

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