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Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası Enner Valencia: Galatasaray'a bakmıyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek kritik virajdan kayıpsız döndü. Sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 21:57
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası Enner Valencia: Galatasaray'a bakmıyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Mücadeleden sonra sarı-lacivertli ekibin yıldız golcüsü Enner Valencia önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Enner Valencia: Birkaç gün önce Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor ile konuştuk, bana şaka yaptılar "Artık gol atmayı bırak' dediler. Ben de 'Şu an olmaz' dedim. Bu gollerle galibiyet gelince de iyi oluyor.

Galatasaray'a bakmıyoruz, kendi maçlarımıza bakıyoruz. Rakiplerin ne yaptığı önemli değil, biz kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Kazanarak özgüvenli şekilde devam etmek istiyoruz.

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