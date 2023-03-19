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ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ | Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? - F.Bahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Kırbıyık Holding Stadı'nda Alanyaspor'un konuğu olacak. Sarı lacivertlilerden 4 sporcunun forma giyemeyeceği Mete Kalkavan yönetimindeki karşılaşmada kanaryanın hedefi, lider G.Saray ile puan farkını kapatmak. Mücadeleye saatler kala maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Peki Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 12:29
ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ | Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? - F.Bahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 19 Mart Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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F.BAHÇE'DEN LİDERE YAKLAŞMA HEDEFİ

Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti. 60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.

KENDİ EVİNDE 5 ATMIŞTI

23 maçta 51 puan toplayan Fenerbahçe 2. sırada yer alıyor. 28 puana sahip Corendon Alanyaspor ise haftaya 11. sırada girdi.

Akdeniz ekibiyle ligde 13. kez karşılaşacak sarı lacivertliler, rakibiyle oynadığı 12 maçtan 6'sını kazanırken, 3'ünde mağlup oldu, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı kanarya ligin ilk yarısında Kadıköy'de ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup etmişti.

ALANYA 1, KANARYA 4 EKSİK

Alanyaspor'da Leroy Fer kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.

ASpor CANLI YAYIN

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