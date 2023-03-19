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Alanyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi Jorge Jesus: Kazanmamız gerekiyor

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı Alanyaspor karşısında kazanmaları gerektiğini söyledi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 18:15 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 18:29
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi Jorge Jesus: Kazanmamız gerekiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Alanyaspor maçı öncesi konuştu. Portekizli hoca, Alanyaspor'un zor bir takım olduğunu ve kazanmaları gerektiğini söyledi.

İşte o sözler...

Jorge Jesus: Her maç olduğu gibi bu maç da bizim için 3 puan anlamına geliyor. Kazanmamız gerekiyor. Mevcut kadrolarından 4 oyuncuyu Portekiz'den tanıyorum.

Türkiye'de deplasmanda oynanan maçlar hiç kolay olmuyor. Sevilla karşısında oynadığımız oyunu devam ettirmemiz gerekiyor.

"HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYORUZ"
Portekizli teknik adam, "Takımımı her güç gün, teknik ve taktik kalitesini daha da yukarıya çıkartıyoruz. Son maçlarda iyi bir gelişim sergiliyoruz. Bugünkü rakibimiz farklı, güçlü bir takım. Rakibe saygı duyuyoruz. Her maçta rakibe saygı duyuyoruz. Oynadığımız maçlarda onlardan daha iyi olmaya çalışıyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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