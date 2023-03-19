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ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI | Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FB maçı detayları!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 26. hafta müsabakasında, Alanyaspor ve Fenerbahçe karşılaşması ile devam ediyor. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak Mete Kalkavan yönetimindeki mücadele öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte FB maçı detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 11:20
ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI | Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FB maçı detayları!

Alanyaspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 19 Mart Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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F.BAHÇE'DEN LİDERE YAKLAŞMA HEDEFİ

Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti. 60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.

İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

ALANYA 1, KANARYA 4 EKSİK

Alanyaspor'da Leroy Fer kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.

ASpor CANLI YAYIN

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