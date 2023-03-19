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Alanyaspor 1-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu. Mücadeleden sarı lacivertliler 3-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 21:13 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 21:27
Alanyaspor 1-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Alanyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertli ekip 1-0 geriye düşmesine karşın ikinci yarıda attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 65. ve 85. dakikalarda ikisi de penaltıdan olmak üzere Enner Valencia ile 90+2. dakikada Emre Mor kaydetti.

Alanyaspor'un tek golünü 6. dakikada E.Koulouris attı.

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jorge Jesus, 68. dakikada kırmızı kart gördü. Bu kartla birlikte cezalı duruma düşen Jesus, Beşiktaş derbisinde saha kenarındaki yerini alamayacak.

Bu maçın ardından Fenerbahçe 54 puanla 2. sırada bulunuyor.

Alanyaspor ise 28 puanla 11. sırada yer aldı.

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