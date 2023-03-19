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Fenerbahçe'de Joao de Deus'tan dikkat çeken galibiyet sözleri!

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası Fenerbahçe'de Jorge Jesus gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bu nedenle sarı lacivertlilerde yardımcı antrenör Joao de Deus açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 21:58 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 22:07
Fenerbahçe'de Joao de Deus'tan dikkat çeken galibiyet sözleri!

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Alanyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertli ekip 1-0 geriye düşmesine karşın ikinci yarıda attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı.

Mücadele sonrası Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un kırmızı kart yemesi nedeniyle yardımcı antrenör Joao de Deus açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Sevilla'ya karşı oynadığımız maçtan 78 saat sonra bu maçı oynamak kolay değildi. Sevilla maçında kaleci maalesef oyunu yavaşlattı, bugün de benzer şeyler gördük. Top toplayıcı oyuncular topu sahaya geç soktu, bunun gibi şeyler oldu.

Arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bizim için iyi olacak, dinleneceğiz. Daha sonra Beşiktaş maçını konuşmaya bakacağız."

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