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Fenerbahçe'den Michy Batshuayi sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, Sevilla maçında sakatlanan Belçikalı yıldız oyuncu Michy Batshuayi'nin sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 17:58 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 18:22
Fenerbahçe'den Michy Batshuayi sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında İspanya'nın Sevilla takımı ile yaptığı maçta sakatlanan sarı-lacivertli oyuncu Michy Batshuayi'nin sol uyluk kasında tendon yırtığı tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Belçikalı santrforun Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülemesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Yapılan tetkikler neticesinde sol adduktor (uyluk iç yan) kas tendonunda yırtık tespit edilen oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

4-6 HAFTA ARASI FORMA GİYEMEYECEK

Batshuayi'nin 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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