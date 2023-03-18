Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike!

7 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao forma giymesi ve kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.