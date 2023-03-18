Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike!

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımda bu mücadele öncesi tam 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu isimler kart görürse Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekler. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 10:58
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike!

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike!

Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike!

60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike!

İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike!

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike!

Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike!

4 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan faydalanamayacak.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike!

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike!

7 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao forma giymesi ve kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Konyaspor maçından sonra Galatasaray’ın yıldızına tepki yağdı! Erman Toroğlu’ndan sert sözler: “Yürüyecek hali yok”
Kadıköy'de kedi katliamı! Toplu ölümler mahalleliyi ayağa kaldırdı
Cimbom'da rota İtalya! Listede 4 yıldız var...
Dele Alli'nin yeni takımı belli oluyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu
F.Bahçe'de Jesus'tan takıma flaş uyarı!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea - Everton maçı saat kaçta? Chelsea - Everton maçı saat kaçta? 11:47
Wolverhampton - Leeds United maçı saat kaçta? Wolverhampton - Leeds United maçı saat kaçta? 11:44
Southampton - Tottenham maçı saat kaçta? Southampton - Tottenham maçı saat kaçta? 11:39
Dele Alli'nin yeni takımı belli oluyor! Dele Alli'nin yeni takımı belli oluyor! 11:32
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi 11:29
MHK Başkanı Lale Orta'dan açıklama! MHK Başkanı Lale Orta'dan açıklama! 11:27
Daha Eski
Brentford - Leicester City maçı saat kaçta? Brentford - Leicester City maçı saat kaçta? 11:05
Aston Villa - Bournemouth maçı saat kaçta? Aston Villa - Bournemouth maçı saat kaçta? 11:01
F.Bahçe'de alarm verildi! Derbi öncesi büyük tehlike F.Bahçe'de alarm verildi! Derbi öncesi büyük tehlike 10:58
Alperen Şengün'den 17 sayılık katkı! Alperen Şengün'den 17 sayılık katkı! 10:21
Ateş'ten Buruk'a eleştiri! "Mağlubiyeti..." Ateş'ten Buruk'a eleştiri! "Mağlubiyeti..." 10:18
Gençlerbirliği - Samsunspor maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Samsunspor maçı saat kaçta? 10:18