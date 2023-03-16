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Gözler Kral’da

Kanarya'nın hücumdaki en önemli silahı her zaman olduğu gibi Valencia olacak. Ekvadorlu hafta boyunca idmanların en hırslı isimlerinin başında geliyordu. Jorge Jesus, hücum planlarını topu 33 yaşındaki oyuncuyla buluşturmak üzerine yaptı. Michy Batshuayi ile de ona alan yaratacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 06:50
Gözler Kral’da
Kanarya'nın hücumdaki en önemli silahı her zaman olduğu gibi Valencia olacak. Ekvadorlu hafta boyunca idmanların en hırslı isimlerinin başında geliyordu. Jorge Jesus, hücum planlarını topu 33 yaşındaki oyuncuyla buluşturmak üzerine yaptı. Michy Batshuayi ile de ona alan yaratacak.
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