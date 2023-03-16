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Fenerbahçe Sevilla karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı konuk edecek. İlk maçta rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek. Kritik maç için geri sayım başlarken, Fenerbahçe'nin tur atlama ihtimalleri araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 09:24
Fenerbahçe Sevilla karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında, İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk edecek.

Fenerbahçe Sevilla karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek. Müsabakada Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak.

Fenerbahçe Sevilla karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçe, deplasmanda yapılan son 16 turu ilk maçında rakibine, ikinci yarıda atılan gollerle 2-0 yenilmişti.

Fenerbahçe Sevilla karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNAL İÇİN SAHADA

Fenerbahçe, Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 puanla lider bitirdi.

Fenerbahçe Sevilla karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla ise Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Fenerbahçe Sevilla karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Mücadele ettiği ligde kötü günler geçiren Avrupa'nın köklü takımlarından Sevilla'ya deplasmanda ilk maçta 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, yarınki rövanş maçında taraftarının da desteğiyle Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmayı sağlayacak skor bulmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Sevilla karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşen sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

Fenerbahçe Sevilla karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, Sevilla karşısına, sakatlığı devam eden Luan Peres ve ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Lincoln Henrique'den yoksun çıkacak.

Fenerbahçe Sevilla karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da yer almayacak.

Fenerbahçe Sevilla karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde ise şans verilmesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivert formayı giyecek.

Fenerbahçe Sevilla karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

AVRUPA KUPALARINDA 254. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 253 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe Sevilla karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 367 gol gördü.

Fenerbahçe Sevilla karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 136. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 136. maçına çıkacak.

Fenerbahçe Sevilla karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 135 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 43 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe Sevilla karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçe rakip filelere 190 gol gönderirken, kalesinde 171 gol gördü.

Fenerbahçe Sevilla karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla düzenlenmeye başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde ise 81 maça çıktı. Bu müsabakalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 17 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 118 gol atarken, 80 gol yedi.

Fenerbahçe Sevilla karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'nin Sevilla'yı elemesi için rakibini en az 3 farklı mağlup etmesi gerekiyor.

Fenerbahçe Sevilla karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibini 2 farklı mağlup etmesi halinde mücadele uzatmalara gidecek.

Fenerbahçe Sevilla karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Uzatmalarda da skor değişmezse seri penaltı atışlarına geçilecek.

Fenerbahçe Sevilla karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyeti, beraberlik ve Sevilla galibiyetinde ise tur atlayan taraf Sevilla olacak.

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