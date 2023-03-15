TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor?

Sezon başında takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, yaz transfer döneminde birçok ismi takıma kazandırdı.
Sezon başında takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, yaz transfer döneminde birçok ismi takıma kazandırdı.
Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden biri de Luan Peres oldu.
Brezilyalı stoper, 5.23 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan transfer edildi.
Kanarya, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Ancak Luan Peres'in Fenerbahçe kariyeri beklediği gibi gitmedi.
Sezonun ilk haftalarında düzenli olarak forma şansı bulan deneyimli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile oynanan maçta bacağını kale direğine çarpması sonrası ciddi bir sakatlık geçirdi.
Peres, Fransız ekibiyle eylül ayında oynanan maçın ardından yaklaşık 4 ay boyunca forma giyememişti.
Brezilyalı futbolcu, sakatlığını atlatmasından kısa bir süre sonra yeniden sakatlandı.
Peres'in en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
Luan Peres'in tedavisi devam ederken, 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
FLUMINENSE LUAN PERES İLE İLGİLENİYOR
Brezilya basını, Fluminense'nin Luan Peres'i transfer listesine aldığını yazdı.
Tupi.fm'de yer alan haberde, Fluminense'nin Brezilyalı stoperin yanı sıra Napoli forması giyen Juan Jesus ve Santos Laguna forması giyen Doria ile de ilgilendiği kaydedildi.
RESMİ TEKLİF YAPILMADI
Ayrıca Fluminense'nin Luan Peres için henüz resmi teklif yapmadığı vurgulandı.
Luan Peres, Nisan 2018-Haziran 2018 arası kiralık olarak Fluminense'de forma giymişti.
İşte o haber...
Luan Peres bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıktı.
1.90 boyundaki stoper, 1 asist kaydetti.
Peres'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.