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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan transfer ettiği Luan Peres, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeteri kadar forma şansı bulamadı. Sarı-lacivertli formayla çıktığı az sayıda maçta etkili bir performans sergileyen Brezilyalı futbolcuya ülkesinden talip çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 15:22
Mert Kılıç
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor?

Sezon başında takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, yaz transfer döneminde birçok ismi takıma kazandırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor?

Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden biri de Luan Peres oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor?

Brezilyalı stoper, 5.23 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan transfer edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor?

Kanarya, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor?

Ancak Luan Peres'in Fenerbahçe kariyeri beklediği gibi gitmedi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor?

Sezonun ilk haftalarında düzenli olarak forma şansı bulan deneyimli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile oynanan maçta bacağını kale direğine çarpması sonrası ciddi bir sakatlık geçirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor?

Peres, Fransız ekibiyle eylül ayında oynanan maçın ardından yaklaşık 4 ay boyunca forma giyememişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor?

Brezilyalı futbolcu, sakatlığını atlatmasından kısa bir süre sonra yeniden sakatlandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor?

Peres'in en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor?

Luan Peres'in tedavisi devam ederken, 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor?

FLUMINENSE LUAN PERES İLE İLGİLENİYOR

Brezilya basını, Fluminense'nin Luan Peres'i transfer listesine aldığını yazdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor?

Tupi.fm'de yer alan haberde, Fluminense'nin Brezilyalı stoperin yanı sıra Napoli forması giyen Juan Jesus ve Santos Laguna forması giyen Doria ile de ilgilendiği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor?

RESMİ TEKLİF YAPILMADI

Ayrıca Fluminense'nin Luan Peres için henüz resmi teklif yapmadığı vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor?

Luan Peres, Nisan 2018-Haziran 2018 arası kiralık olarak Fluminense'de forma giymişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor?

İşte o haber...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor?

Luan Peres bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor?

1.90 boyundaki stoper, 1 asist kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor?

Peres'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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