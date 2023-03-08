Sevilla zaferinin mimarıydı! Zico Fenerbahçe'ye turun şifresini verdi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, zorlu mücadeleye kilitlendi.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, zorlu mücadeleye kilitlendi.
Teknik ekip dişli rakibi devirecek plan üzerinde çalışırken, 2008'de sarı-lacivertli takımın başında İspanyol ekibini Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda eleyen Zico, Sabah'a açıklamalarda bulundu.
100. yılında şampiyon yaptığı Kanarya'ya Devler Arenası'nda çeyrek final oynatan Brezilyalı teknik adam, hem turun şifresini hem de o zamanki duygularını açıkladı.
UNUTULMAZ BİR DENEYİMDİ
Fenerbahçe ile unutulmaz günler yaşadığını anlatan 70 yaşındaki çalıştırıcı, "Önemli başarılar kazandık. Bunlardan biri de Sevilla'yı iki maç sonunda penaltılarla elememizdi.
O dönem için F.Bahçe-Sevilla, en iyi iki Şampiyonlar Ligi eşleşmesinden biri olarak öne çıkmıştı. İspanyol ekibinin Avrupa'da önemli bir tecrübesi var.
Her zaman zorlu bir rakip ama 2008'de biz yaptık, şimdi siz de yapabilirsiniz" ifadesini kullandı.
ÇOK DUYGUSAL MÜCADELEYDİ
O dönemin bir parçası olduğu için çok mutluluk duyduğunu hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Benim için çok duygusal bir maçtı. Fenerbahçe, taraftarlarını o maçlar çok sevindirdi.
Umarım bizim yaptığımızı tekrarlayarak Sevilla'yı devirip bir sonraki tura geçerler.
Bir kere şunu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin Sevilla'yı devirecek gücü kesinlikle var.
Biz her iki maçta da çok dikkatli olmak ve iyi oynamak zorundaydık. Yine aynısı olmalı.
İyi bir sonuca ulaşabilmek, oyuncular, teknik direktörler ve taraftarlar için her zaman önemlidir ve Fenerbahçe bunu tekrar başaracak. Kalbim sizinle... Haydi Fenerbahçe!" dedi.
ŞAMPİYONLUK İÇİN MAZERETLERİ YOK
Şu anda takım çalıştırmayan Zico, sarı-lacivertli ekibi sürekli takip ettiğini de ifade ederek şunları söyledi: "Jorge Jesus gibi büyük bir hocayı takımın başına getirdiler.
Şampiyonluk için de mazeretleri olduğunu düşünmüyorum. Harika bir taraftarları var. Taraftarların o desteğini asla unutamam.
İstanbul'da çok güzel iki yıl geçirdim. Mutluydum ve uyumlu çalıştım. Bana herkes destek oldu.
O dönem gitmem gerekiyordu, bunlar futbolda olan şeyler. Her teknik adam gelir, işini yapar ve gider.
Bana şans verdikleri için kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum. O güzel günleri her zaman mutlulukla hatırlıyorum. Güzel anılar ve insan biriktirdim."
TÜRKİYE'DE İKİ KUPA KALDIRDI
2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Zico, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken 1 kez de Süper Kupa zaferi elde etti.
97 karşılaşmada saha kenarında takımı yöneten Brezilyalı efsane, bu süreçte 59 galibiyet, 23 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe'yi Avrupa kupalarına da taşıyan tecrübeli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chelsea'ye elendi.