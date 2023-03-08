Haberler Fenerbahçe Sevilla zaferinin mimarıydı! Zico Fenerbahçe'ye turun şifresini verdi

Sevilla zaferinin mimarıydı! Zico Fenerbahçe'ye turun şifresini verdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında Sevilla ile karşılaşacak. 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda da İspanyol ekibiyle eşleşen ve rakibini eleyerek çeyrek finale yükselen sarı-lacivertlilerde o dönemde takımın başında bulunan Arthur Zico, kritik mücadeleyi değerlendirdi. Teknik direktör Jorge Jesus'tan da övgü dolu ifadelerle bahseden Zico, sarı-lacivertlilere turun şifresini verdi. İşte Arthur Zico'nun Sevilla - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 10:32
Sevilla zaferinin mimarıydı! Zico Fenerbahçe'ye turun şifresini verdi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, zorlu mücadeleye kilitlendi.

Sevilla zaferinin mimarıydı! Zico Fenerbahçe'ye turun şifresini verdi

Teknik ekip dişli rakibi devirecek plan üzerinde çalışırken, 2008'de sarı-lacivertli takımın başında İspanyol ekibini Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda eleyen Zico, Sabah'a açıklamalarda bulundu.

Sevilla zaferinin mimarıydı! Zico Fenerbahçe'ye turun şifresini verdi

100. yılında şampiyon yaptığı Kanarya'ya Devler Arenası'nda çeyrek final oynatan Brezilyalı teknik adam, hem turun şifresini hem de o zamanki duygularını açıkladı.

Sevilla zaferinin mimarıydı! Zico Fenerbahçe'ye turun şifresini verdi

UNUTULMAZ BİR DENEYİMDİ

Fenerbahçe ile unutulmaz günler yaşadığını anlatan 70 yaşındaki çalıştırıcı, "Önemli başarılar kazandık. Bunlardan biri de Sevilla'yı iki maç sonunda penaltılarla elememizdi.

Sevilla zaferinin mimarıydı! Zico Fenerbahçe'ye turun şifresini verdi

O dönem için F.Bahçe-Sevilla, en iyi iki Şampiyonlar Ligi eşleşmesinden biri olarak öne çıkmıştı. İspanyol ekibinin Avrupa'da önemli bir tecrübesi var.

Sevilla zaferinin mimarıydı! Zico Fenerbahçe'ye turun şifresini verdi

Her zaman zorlu bir rakip ama 2008'de biz yaptık, şimdi siz de yapabilirsiniz" ifadesini kullandı.

Sevilla zaferinin mimarıydı! Zico Fenerbahçe'ye turun şifresini verdi

ÇOK DUYGUSAL MÜCADELEYDİ

O dönemin bir parçası olduğu için çok mutluluk duyduğunu hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Benim için çok duygusal bir maçtı. Fenerbahçe, taraftarlarını o maçlar çok sevindirdi.

Sevilla zaferinin mimarıydı! Zico Fenerbahçe'ye turun şifresini verdi

Umarım bizim yaptığımızı tekrarlayarak Sevilla'yı devirip bir sonraki tura geçerler.

Sevilla zaferinin mimarıydı! Zico Fenerbahçe'ye turun şifresini verdi

Bir kere şunu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin Sevilla'yı devirecek gücü kesinlikle var.

Sevilla zaferinin mimarıydı! Zico Fenerbahçe'ye turun şifresini verdi

Biz her iki maçta da çok dikkatli olmak ve iyi oynamak zorundaydık. Yine aynısı olmalı.

Sevilla zaferinin mimarıydı! Zico Fenerbahçe'ye turun şifresini verdi

İyi bir sonuca ulaşabilmek, oyuncular, teknik direktörler ve taraftarlar için her zaman önemlidir ve Fenerbahçe bunu tekrar başaracak. Kalbim sizinle... Haydi Fenerbahçe!" dedi.

Sevilla zaferinin mimarıydı! Zico Fenerbahçe'ye turun şifresini verdi

ŞAMPİYONLUK İÇİN MAZERETLERİ YOK

Şu anda takım çalıştırmayan Zico, sarı-lacivertli ekibi sürekli takip ettiğini de ifade ederek şunları söyledi: "Jorge Jesus gibi büyük bir hocayı takımın başına getirdiler.

Sevilla zaferinin mimarıydı! Zico Fenerbahçe'ye turun şifresini verdi

Şampiyonluk için de mazeretleri olduğunu düşünmüyorum. Harika bir taraftarları var. Taraftarların o desteğini asla unutamam.
İstanbul'da çok güzel iki yıl geçirdim. Mutluydum ve uyumlu çalıştım. Bana herkes destek oldu.

Sevilla zaferinin mimarıydı! Zico Fenerbahçe'ye turun şifresini verdi

O dönem gitmem gerekiyordu, bunlar futbolda olan şeyler. Her teknik adam gelir, işini yapar ve gider.

Sevilla zaferinin mimarıydı! Zico Fenerbahçe'ye turun şifresini verdi

Bana şans verdikleri için kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum. O güzel günleri her zaman mutlulukla hatırlıyorum. Güzel anılar ve insan biriktirdim."

Sevilla zaferinin mimarıydı! Zico Fenerbahçe'ye turun şifresini verdi

TÜRKİYE'DE İKİ KUPA KALDIRDI

2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Zico, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken 1 kez de Süper Kupa zaferi elde etti.

Sevilla zaferinin mimarıydı! Zico Fenerbahçe'ye turun şifresini verdi

97 karşılaşmada saha kenarında takımı yöneten Brezilyalı efsane, bu süreçte 59 galibiyet, 23 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.

Sevilla zaferinin mimarıydı! Zico Fenerbahçe'ye turun şifresini verdi

Fenerbahçe'yi Avrupa kupalarına da taşıyan tecrübeli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chelsea'ye elendi.

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