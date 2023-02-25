Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ 📺 | FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Konyaspor maçı izle

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ 📺 | FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Konyaspor maçı izle

Jorge Jesus yönetiminde zirve yarışı veren Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sebebiyle ertelenen müsabaka Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Hedefi kazanıp G.Saray ile farkı 6'ya indirmek olan sarı lacivertliler, hakem kararlarının çok tartışıldığı Adana Demirspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmüş ve serisi son bulmuştu, Maçın yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, maçın hakemi ve istatistikler araştırılıyor. Peki, FB maçı ne zaman? Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 16:52 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 17:10
FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ 📺 | FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Konyaspor maçı izle

Fenerbahçe - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fenerbahçe ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında kozlarını paylaşacak. Deprem öncesi ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kanarya hakem kararlarının çok tartışıldığı Adana Demirspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmüş ve serisi son bulmuştu. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u yenerek lider Galatasaray ile farkı yeniden 6 puana indirmek istiyor. Halil Umut Meler yönetiminde, Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MAÇA HAZIR

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

44. RANDEVU

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde daha önce 43 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 galibiyet alırken, 8 müsabakada da Konya temsilcisi 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi Konyaspor, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

KADIKÖY'DE 2 KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu sezon evinde 11 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, iç sahada oynadığı 11 müsabakada 8 kez kazanırken, sadece 2 kez de 3 puan alamadı. Kanarya, Kadıköy'deki 1 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe son olarak sahasında Kasımpaşa ile mücadele etti ve 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

JORGE JESUS VE MICHY BATSHUAYI CEZALI

Adana Demirspor maçında direkt kırmızı kart görerek 1 maç men cezası alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Konyaspor karşısında kulübede olamayacak. Jesus'un yanı sıra Adana Demirspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi de Konyaspor maçında görev alamayacak.

7 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerde sarı kart ceza sınırındaki futbolcuların fazlalığı dikkat çekiyor. Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Emre Mor ve Miha Zajc sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Söz konusu futbolcular, Konyaspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmandaki Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Şeker görev alacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Seda Sayan'dan depremzedeler için anlamlı çağrı! 'Lütfen yardımlarınıza devam edin...'
Mustafa Keser moral gecesinde dengesini kaybetti havuza düştü! Neye uğradığını şaşıran Mustafa Keser'in yardıma koşan ise...
F.Bahçe'den Liverpool'un yıldızına kanca!
Transfer kararını verdi! G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Haftanın MVP'si Guduric!
F.Bahçe seremoniye depremzede çocuklarla çıkacak
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi?
Niğde hangi fay hattı üzerinde?
Son dakika deprem mi oldu? - Niğde'de deprem!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Haftanın MVP'si Guduric! Haftanın MVP'si Guduric! 16:28
Transfer kararını verdi! G.Saray... Transfer kararını verdi! G.Saray... 16:17
F.Bahçe seremoniye depremzede çocuklarla çıkacak F.Bahçe seremoniye depremzede çocuklarla çıkacak 16:13
Kartal'dan Çalhanoğlu harekatı! Kartal'dan Çalhanoğlu harekatı! 16:03
Inaki Pena'dan flaş karar! Galatasaray... Inaki Pena'dan flaş karar! Galatasaray... 15:05
Fenerbahçe Konyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Konyaspor maçı hangi kanalda? 14:33
Daha Eski
Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi kadro sıkıntısı! Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi kadro sıkıntısı! 14:19
G.Saray'a İtalya'dan bir yıldız daha! G.Saray'a İtalya'dan bir yıldız daha! 14:05
Aslan'ın genç yıldızına Modric benzetmesi! Aslan'ın genç yıldızına Modric benzetmesi! 13:59
Gomis'ten veda iddiasına yanıt! Gomis'ten veda iddiasına yanıt! 13:11
Türkoğlu'ndan Frutti Extra Bursaspor’a ziyaret! Türkoğlu'ndan Frutti Extra Bursaspor’a ziyaret! 12:54
Aboubakar teknik heyete bu sözü verdi! Aboubakar teknik heyete bu sözü verdi! 12:52