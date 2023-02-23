TRANSFER HABERLERİ - Ernest Nuamah'ın Fenerbahçe'ye gelir mi? Sürpriz yorum

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, listesine gelecek vadeden genç isimleri dahil ediyor.
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, listesine gelecek vadeden genç isimleri dahil ediyor.
Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği oyunculardan biri de Nordsjaelland forması giyen Ernest Nuamah oldu.
Danimarka temsilcisinde forma giyen Ganalı futbolcunun transferine ilişkin flaş bir yorum geldi.
Tipsbladet yazarı Troels Thogersen, oyuncunun transferine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
Thogersen, Nuamah ile ilgili şunları söyledi:
Açıkçası Nordsjaelland'ın Nuamah'ı şu anda satacağını düşünmüyorum. Çünkü Schjelderup'u Benfica'ya satarak gelir elde ettiler.
Bu nedenle Fenerbahçe'nin daha önceden yaptığı teklifi geri çevirmişlerdi. Sezon sonunda satılma ihtimali daha yüksek.
ERNEST NUAMAH KİMDİR?
1 Kasım 2003 tarihinde Gana'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Right to Dream takımının altyapısında başladı.
1 Ocak 2022 tarihinde Danimarka Ligi temsilcilerinden FC Nordsjaelland'e transfer oldu.
19 yaşındaki genç futbolcu, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.
Yıldız olma potansiyeli bulunan Nuamah, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Oyuncu ayrıca yan mevki olarak sağ kanat ve santrfor olarak da görev yapabiliyor.
1.78 cm boyundaki Nuamah'ın kulübü Nordsjaelland ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona erecek.
Ganalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro...