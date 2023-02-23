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TRANSFER HABERLERİ - Ernest Nuamah'ın Fenerbahçe'ye gelir mi? Sürpriz yorum

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, ara transferde de gaza bastı. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği genç futbolcu Ernest Nuamah ile ilgili dikkat çeken bir yorum geldi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 11:28
TRANSFER HABERLERİ - Ernest Nuamah'ın Fenerbahçe'ye gelir mi? Sürpriz yorum

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, listesine gelecek vadeden genç isimleri dahil ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Ernest Nuamah'ın Fenerbahçe'ye gelir mi? Sürpriz yorum

Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği oyunculardan biri de Nordsjaelland forması giyen Ernest Nuamah oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Ernest Nuamah'ın Fenerbahçe'ye gelir mi? Sürpriz yorum

Danimarka temsilcisinde forma giyen Ganalı futbolcunun transferine ilişkin flaş bir yorum geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Ernest Nuamah'ın Fenerbahçe'ye gelir mi? Sürpriz yorum

Tipsbladet yazarı Troels Thogersen, oyuncunun transferine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Ernest Nuamah'ın Fenerbahçe'ye gelir mi? Sürpriz yorum

Thogersen, Nuamah ile ilgili şunları söyledi:

Açıkçası Nordsjaelland'ın Nuamah'ı şu anda satacağını düşünmüyorum. Çünkü Schjelderup'u Benfica'ya satarak gelir elde ettiler.

TRANSFER HABERLERİ - Ernest Nuamah'ın Fenerbahçe'ye gelir mi? Sürpriz yorum

Bu nedenle Fenerbahçe'nin daha önceden yaptığı teklifi geri çevirmişlerdi. Sezon sonunda satılma ihtimali daha yüksek.

TRANSFER HABERLERİ - Ernest Nuamah'ın Fenerbahçe'ye gelir mi? Sürpriz yorum

ERNEST NUAMAH KİMDİR?

1 Kasım 2003 tarihinde Gana'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Right to Dream takımının altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Ernest Nuamah'ın Fenerbahçe'ye gelir mi? Sürpriz yorum

1 Ocak 2022 tarihinde Danimarka Ligi temsilcilerinden FC Nordsjaelland'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Ernest Nuamah'ın Fenerbahçe'ye gelir mi? Sürpriz yorum

19 yaşındaki genç futbolcu, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Ernest Nuamah'ın Fenerbahçe'ye gelir mi? Sürpriz yorum

Yıldız olma potansiyeli bulunan Nuamah, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Ernest Nuamah'ın Fenerbahçe'ye gelir mi? Sürpriz yorum

Oyuncu ayrıca yan mevki olarak sağ kanat ve santrfor olarak da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Ernest Nuamah'ın Fenerbahçe'ye gelir mi? Sürpriz yorum

1.78 cm boyundaki Nuamah'ın kulübü Nordsjaelland ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona erecek.

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