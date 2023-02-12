Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'nın talipleri bitmiyor! O takımlar açıklandı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'nın talipleri bitmiyor! O takımlar açıklandı

Bu sezon Fenerbahçe'de attığı gollerle adından söz ettiren Enner Valencia'nın talipleri bitmiyor. Sarı lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızı için 2 farklı bölgeden takımlar devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 18:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'nın talipleri bitmiyor! O takımlar açıklandı

33 yaşındaki futbolcu her ne kadar Türkiye'de mutlu olduğunu belirtse de, oyuncunun kendisine teklifler gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'nın talipleri bitmiyor! O takımlar açıklandı

A Spor.com.tr editörü Bora Salgın'ın Brezilya basınından derlediği habere göre; Suudi Arabistan'tan yüksek maaş içeren teklifler alan Enner Valencia için Internacional devreye girdi. Brezilya ekibinin, sezon sonunda Valencia'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'nın talipleri bitmiyor! O takımlar açıklandı

Tecrübeli oyuncunun durumu, sarı-lacivertlilerle yapacağı pazarlıkların ardından netleşecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'nın talipleri bitmiyor! O takımlar açıklandı

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Valencia ligde 20 golle ilk basamakta yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'nın talipleri bitmiyor! O takımlar açıklandı

Tecrübeli oyuncu, en yakın rakibi Karagümrüklü Borini'ye 7 gol fark attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'nın talipleri bitmiyor! O takımlar açıklandı

33 yaşındaki forvet bu sezon Fenerbahçe'de toplamda 30 maça çıktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı
F.Bahçe'de flaş Gustavo gelişmesi! Ayrılık...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Josef'ten depremzedelere destek! Josef'ten depremzedelere destek! 19:01
Valencia'nın talipleri bitmiyor! O takımlar açıklandı Valencia'nın talipleri bitmiyor! O takımlar açıklandı 18:49
Uğurcan Çakır: Destekler sürmeli! Uğurcan Çakır: Destekler sürmeli! 18:21
Djokovic'ten destek mesajı Djokovic'ten destek mesajı 18:11
Enes Ünal golünü attı Türkiye’yi unutmadı! Enes Ünal golünü attı Türkiye’yi unutmadı! 18:08
Toulouse 3 golle galip! Toulouse 3 golle galip! 17:36
Daha Eski
Başakşehir'den Uğur Kurt için taziye mesajı Başakşehir'den Uğur Kurt için taziye mesajı 17:06
G.Saray'dan depremzedeler için müzayede G.Saray'dan depremzedeler için müzayede 17:03
Köln - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? Köln - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? 16:37
Hertha Berlin - Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta? Hertha Berlin - Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta? 16:33
Ağaoğlu'dan Basel maçı çağrısı! "Gelirler AFAD'a bağışlanacak" Ağaoğlu'dan Basel maçı çağrısı! "Gelirler AFAD'a bağışlanacak" 16:31
Villarreal - Barcelona maçı saat kaçta? Villarreal - Barcelona maçı saat kaçta? 16:07