FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'nın talipleri bitmiyor! O takımlar açıklandı

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'ya talipler artıyor.
Tecrübeli forvetin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek.
Fenerbahçe yönetimi, Enner Valencia ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'ya talipler artıyor.
Tecrübeli forvetin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek.
Fenerbahçe yönetimi, Enner Valencia ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.
33 yaşındaki futbolcu her ne kadar Türkiye'de mutlu olduğunu belirtse de, oyuncunun kendisine teklifler gelmeye devam ediyor.
A Spor.com.tr editörü Bora Salgın'ın Brezilya basınından derlediği habere göre; Suudi Arabistan'tan yüksek maaş içeren teklifler alan Enner Valencia için Internacional devreye girdi. Brezilya ekibinin, sezon sonunda Valencia'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Tecrübeli oyuncunun durumu, sarı-lacivertlilerle yapacağı pazarlıkların ardından netleşecek.
GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE
Valencia ligde 20 golle ilk basamakta yer alıyor.
Tecrübeli oyuncu, en yakın rakibi Karagümrüklü Borini'ye 7 gol fark attı.
33 yaşındaki forvet bu sezon Fenerbahçe'de toplamda 30 maça çıktı.
Valencia bu karşılaşmalarda 23 golle oynadı ve takımının başarısında önemli rol oynadı.
Ekvadorlu forvet 2020 yazında Fenerbahçe'ye Tigres'ten bedelsiz olarak transfer olmuştu.