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Avrupa'nın kralı

Enner Valencia, 20 gol+4 asist ile ‘En değerli 10 lig’de 90 dakika başına en çok gol+asist katkısı yapan oyuncu unvanını bu hafta da korudu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 06:50
Avrupa'nın kralı

Enner Valencia kasırgası hız kesmiyor... Adana Demirspor'u da boş geçmeyen Ekvadorlu yıldız, Süper Lig'de 18 maçta 20 gol+4 asiste ulaştı. Muhteşem bir sezon geçiren Süpermen, 90 dakika başına 1.53'lük gol+asist katkısı sağladı. Bu istatistiğiyle, Avrupa'nın en değerli 10 liginde bu sezon bu kategoride zirvede bulunuyor... Erling Haaland, 90 dakika başına 1.51'lik gol+asist katkısı ile ikinci sırada yer alırken, Neymar 1.35 ile onu izledi. Galatasaraylı Mauro Icardi 1.27 ile dördüncü, Lewandowski ise 1.21 ile beşinci durumda...

Görüşmeler sürüyor
Fenerbahçe yönetimi, Enner Valencia'nın sözleşmesini uzatmak için görüşmeleri sürdürüyor. 33 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu açıkladı. Ancak Valencia'nın başta Körfez ülkeleri olmak üzere ciddi rakamlarda teklifler aldığı konuşuluyor. Valencia'nın Fenerbahçe'nin teklifini kabul edip etmeyeceği merakla bekleniyor.


90 dakika başına en çok gol&asist katkısı yapanla
Valencia 1.53

Haaland 1.51

Neymar 1.35

Icardi 1.27

Lewandowski 1.21

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