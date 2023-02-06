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FENERBAHÇE KONYASPOR CANLI 📺 | Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Ertelendi mi?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Konyaspor, 23. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde maçın oynanıp oynanmayacağı, oynanacaksa maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Ertelendi mi?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 12:50
FENERBAHÇE KONYASPOR CANLI 📺 | Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Ertelendi mi?

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Konyaspor, 23. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 6 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacaktı. Ancak deprem sebebi ile ülkemizdeki tüm spor müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.

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BAKAN MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU AÇIKLADI!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur." ifadeleri ile müsabakaların ertelendiğini duyurdu.

44. RANDEVU

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde daha önce 43 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 galibiyet alırken, 8 müsabakada da Konya temsilcisi 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi Konyaspor, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

KADIKÖY'DE 2 KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu sezon evinde 11 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, iç sahada oynadığı 11 müsabakada 8 kez kazanırken, sadece 2 kez de 3 puan alamadı. Kanarya, Kadıköy'deki 1 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe son olarak sahasında Kasımpaşa ile mücadele etti ve 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

MİCHY BATSHUAYI CEZALI

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Brezilyalı futbolcu Joao Pedro, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Pedro'nun yanı sıra Adana Demirspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi de Konyaspor maçında görev alamayacak.

7 FUTBOLCU SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerde sarı kart ceza sınırındaki futbolcuların fazlalığı dikkat çekiyor. Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Emre Mor ve Miha Zajc sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Söz konusu futbolcular, Konyaspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak deplasmanda Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN'DA

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. 7 haftalık aranın ardından sahalara dönen Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Mustafa Kürşad Filiz olacak.

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