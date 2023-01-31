TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'dan Barcelona açıklaması! "Teklif gelirse..."

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Enner Valencia, harika bir sezon geçiriyor.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Enner Valencia, harika bir sezon geçiriyor.
Ekvadorlu oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus ile bambaşka bir boyuta evrildi.
Son olarak Kasımpaşa'ya karşı attığı 4 golle kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.
Bu sezon attığı 19 golle krallık yarışında zirvede bulunuyor.
SÜPER GÜÇ VALENCIA!
1.1 gol ortalaması yakalayan Valencia, yıldız santrforları geçti.
Oyunda kaldığı süreler baz alındığında 61 dakikada bir fileleri sarsarak Erling Haaland (63 dakika), Robert Lewandowski (90 dakika), Kylian Mbappe, Neymar ve Harry Kane (118 dakika) gibi yıldızları geride bıraktı.
TRANSFER TEKLİFLERİ ALIYOR!
Enner Valencia göz dolduran performansıyla yurt dışından teklifler aldı.
Özellikle Meksika Ligi ekibi Cruz Azul'un ciddi ilgi gösterdiği Ekvadorlu oyuncu, Jorge Jesus ile yaptığı görüşme sonrası teklifi geri çevirdi.
Portekizli çalıştırıcı, Valencia ile yaptığı görüşmede duyduğu güveni dile getirerek ikna etti.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan deneyimli hücum oyuncusuyla kontrat yenileme görüşmeleri devam ediyor.
Fenerbahçe yönetimi, Valencia'nın menajeriyle temaslarını sürdürüyor.
Henüz netleşmiş bir durum yok. Sarı-lacivertlilerin sunacağı teklif belirleyici olacak.
VALENCIA'DAN BARCELONA CEVABI!
Fenerbahçe'de baş döndüren performansıyla dikkat çeken Enner Valencia'nın adı dünya devi Barcelona ile de anılıyor.
Memphis Depay'ı Atletico Madrid'e gönderen Katalan ekibinin forvet listesini hazırladığı kaydedildi.
Düşük maliyetli hücum oyuncularının belirlendiği listede Enner Valencia'nın da olduğu iddia edildi.
Barcelona'nın gündeminde olduğu öne sürülen Ekvadorlu yıldız, söz konusu transfer iddiaları hakkında konuştu.
"TEKLİF GELİRSE REDDETMEM"
Enner Valencia, Barcelona'dan teklif alması durumunda geri çevirmeyeceğini söyledi.
Valencia, "Haberi aldığımda şaka olduğunu düşündüm. Sonra her yerde yayılmaya başladığını gördüm." dedi.
Transferle ilgili ise, "Böyle bir teklif gelirse reddedilemez diye düşünüyorum " ifadelerini kullandı.
Santrfor bölgesinde oynayan Valencia, hücumun her iki kanadında da görev yapabiliyor.