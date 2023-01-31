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TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'dan Barcelona açıklaması! "Teklif gelirse..."

Son dakika spor haberi: Enner Valencia, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla göz dolduruyor. Ekvadorlu yıldız, attığı gollerle kariyer sezonunu yaşıyor. Attığı gollerle Avrupa'daki birçok yıldızı geride bırakan deneyimli oyuncu, transfer teklifleri de alıyor. Yurt dışından aldığı teklifleri geri çeviren Enner Valencia ile ilgili ortaya atılan Barcelona iddiası büyük yankı uyandırdı. Transferle ilgili konuşan yıldız oyuncu, Barcelona iddialarına cevap verdi. İşte sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 17:44
TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'dan Barcelona açıklaması! "Teklif gelirse..."

Bu sezon attığı 19 golle krallık yarışında zirvede bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'dan Barcelona açıklaması! "Teklif gelirse..."

SÜPER GÜÇ VALENCIA!
1.1 gol ortalaması yakalayan Valencia, yıldız santrforları geçti.

TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'dan Barcelona açıklaması! "Teklif gelirse..."

Oyunda kaldığı süreler baz alındığında 61 dakikada bir fileleri sarsarak Erling Haaland (63 dakika), Robert Lewandowski (90 dakika), Kylian Mbappe, Neymar ve Harry Kane (118 dakika) gibi yıldızları geride bıraktı.

TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'dan Barcelona açıklaması! "Teklif gelirse..."

TRANSFER TEKLİFLERİ ALIYOR!
Enner Valencia göz dolduran performansıyla yurt dışından teklifler aldı.

TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'dan Barcelona açıklaması! "Teklif gelirse..."

Özellikle Meksika Ligi ekibi Cruz Azul'un ciddi ilgi gösterdiği Ekvadorlu oyuncu, Jorge Jesus ile yaptığı görüşme sonrası teklifi geri çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'dan Barcelona açıklaması! "Teklif gelirse..."

Portekizli çalıştırıcı, Valencia ile yaptığı görüşmede duyduğu güveni dile getirerek ikna etti.

TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'dan Barcelona açıklaması! "Teklif gelirse..."

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan deneyimli hücum oyuncusuyla kontrat yenileme görüşmeleri devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'dan Barcelona açıklaması! "Teklif gelirse..."

Fenerbahçe yönetimi, Valencia'nın menajeriyle temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'dan Barcelona açıklaması! "Teklif gelirse..."

Henüz netleşmiş bir durum yok. Sarı-lacivertlilerin sunacağı teklif belirleyici olacak.

TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'dan Barcelona açıklaması! "Teklif gelirse..."

Barcelona'nın gündeminde olduğu öne sürülen Ekvadorlu yıldız, söz konusu transfer iddiaları hakkında konuştu.

TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'dan Barcelona açıklaması! "Teklif gelirse..."

"TEKLİF GELİRSE REDDETMEM"
Enner Valencia, Barcelona'dan teklif alması durumunda geri çevirmeyeceğini söyledi.

TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'dan Barcelona açıklaması! "Teklif gelirse..."

Valencia, "Haberi aldığımda şaka olduğunu düşündüm. Sonra her yerde yayılmaya başladığını gördüm." dedi.

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