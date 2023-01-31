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Fenerbahçe Beko 73 - 93 Olympiakos (Maç sonucu ÖZET)

THY EuroLeague 22. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Yunan ekibi Olympiakos'a 73 - 93'lük skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 20:45 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 23:33
Fenerbahçe Beko 73 - 93 Olympiakos (Maç sonucu ÖZET)

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u Ülker Sports Arena'da ağırladı.

Robert Lottermoser (Almanya), Joseph Bissang (Fransa), Carlos Cortes (İspanya) hakem üçlüsünün yönettiği maç 20.45'te başladı.

Karşılaşmada Fenerbahçe Beko'da Nemanja Bjelica, Tonye Jekiri ve Tarık Biberovic forma giyemedi.

Mücadelede baştan sona üstünlüğü kaptırmayan Olympiakos, sarı lacivertlilerin son çeyrekteki baskılı oyunu karşısında hata yapmadı ve maçtan 73 - 93 galip ayrıldı.

1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 10 - 24 Olympiakos
2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 30 - 51 Olympiakos
3. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 51 - 77 Olympiakos
MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko 73 - 93 Olympiakos

22 HAFTA SONUNDA 13 GALİBİYET

THY Avrupa Ligi'nde 3. sırada bulunan Fenerbahçe'nin 22. hafta sonunda 13 galibiyeti 9 mağlubiyeti bulunuyor. Lider Olympiakos'un ise 15 galibiyet, 7 de yenilgisi var.

EuroLeague'deki son maçında ASVEL'e konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibine 91-77 mağlup olarak 21. maçlar sonunda 13 galibiyette kalmıştı.

Olympiakos ise son olarak 27 Ocak Cuma günü konuk ettiği Maccabi'yi 95-89 ile geçmiş, oynadığı 21 maçta 14 galibiyet alan Yunan temsilcisi haftaya Real Madrid'in önünde lider girmişti.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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