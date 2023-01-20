Haberler Fenerbahçe Derde şifa Valencia

Derde şifa Valencia

Kadıköy’de Arda’nın pasında Miha Zajc ile öne geçen Kanarya’ya Sinan yanıt verdi. Enner Valencia 89’da ‘sahne alarak’ turu getirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 06:50
Derde şifa Valencia

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Kadıköy'deki mücadeleye Kanarya hızlı başladı. 12. dakikada Arda Güler sağ kanatta şık bir hareketle rakibini geçip, pasını geriye doğru çıkardı. Miha Zajc'ın gelişine vuruşunda top King'e de çarparak ağlarla buluştu: 1-0. Golden sonra ileri çıkmaya başlayan Rizespor, 26'da eşitliği buldu. Ronaldo'nun kullandığı serbest vuruşta Sinan iyi yükseldi ve kafa ile eşitliği sağladı: 1-1.

BU SEZON 18. GOLÜNÜ ATTI

İkinci yarıda Fenerbahçe ataklarını sıklaştırırken, Çaykur Rizespor gömülü alan savunması ile kapandı. 65'te Lincoln&Arda Güler çıktı, Emre Mor ile Ferdi Kadıoğlu girdi. Sağ kanadı hareketlendiren Emre Mor, 89. dakikada topu arka direğe şık ortaladı. Kafayı vuran Enner Valencia galibiyeti ve turu Fenerbahçe'ye getirdi: 2-1... Valencia bu sezon toplamda 18'inci golünü attı. Süper Lig'de 15 gol+4 asist üreten Ekvadorlu yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez fileleri sarstı.

OSAYI SAKATLANDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlık yaşayan Bright Osayi Samuel maça devam edemedi. 81'de yerini Arao'ya bırakan Nijeryalı oyuncunun durumu bugün netlik kazanacak... Öte yandan Fenerbahçe 87. dakikada ceza sahasında Anıl'ın eline çarpan topta penaltı bekledi. Ancak hakem Bahattin Şimşek ve 'VAR' devam ettirdi.

JESUS'TAN 8 DEĞİŞİKLİK

Kanarya, Rize önüne 8 değişiklikle çıktı. G.Antep maçından Szalai, Valencia, Samet'i ilk 11'de bırakan Jesus; İrfan, İsmail, Lincoln, Zajc, Rossi, Arda, King, Osayi'ye şans verdi. Peres 4 ay sonra son dakikada oyuna girdi.

ZAJC 84 GÜN SONRA ATTI

Miha Zajc 84 gün sonra gol attı. Sloven oyuncu en son 27 Ekim'de Kadıköy'de 3-3 biten maçta Rennes filelerini havalandırmıştı. Bu sezon fazla şans bulamayan Zajc, ligde Adana Demir'e da 1 gol atarken, Ümraniye maçında asist yaptı.

DİĞER
Ender Saraç, ödül törenine Aygül Aydın ile katılınca eşi hakaretler savurmuştu! Benan Saraç'tan şikayetçi oldu
Yerli ve milli otomobil TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım: Trumore! Bugün tüm platformlarda
Osayi Samuel'e bir talip daha!
Avcı hedefini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Altay Bayındır krizi!
F.Bahçe kupada çeyrek finalde!
Antalya Alanya, Manavgati Serik TOKİ çekilişi canlı
Kocaeli Gebze, Körfez TOKİ kura çekilişi canlı izle!
Kocaeli Gebze Kirazpınar, Körfez İlimtepe TOKİ kura çekiliş sonuçları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Altay Bayındır krizi! F.Bahçe'de Altay Bayındır krizi! 01:29
Real Madrid geriden gelerek turladı Real Madrid geriden gelerek turladı 01:11
F.Bahçe kupada çeyrek finalde! F.Bahçe kupada çeyrek finalde! 01:09
Selahattin Baki'den Aboubakar sözleri! Selahattin Baki'den Aboubakar sözleri! 01:08
Jesus transfer istediği mevkiyi açıkladı! Jesus transfer istediği mevkiyi açıkladı! 01:08
F.Bahçe'ye Osayi'den kötü haber! F.Bahçe'ye Osayi'den kötü haber! 01:08
Daha Eski
F.Bahçe Beko evinde galip! F.Bahçe Beko evinde galip! 01:08
Messi Ronaldo'yu mağlup etti! Messi Ronaldo'yu mağlup etti! 01:08
Beşiktaş Abou'ya kavuşuyor! İşte geliş tarihi Beşiktaş Abou'ya kavuşuyor! İşte geliş tarihi 01:07
Gaziantep FK penaltılarda turladı! Gaziantep FK penaltılarda turladı! 01:07
Barinov'un hocası konuştu! "Beşiktaş'a giderse..." Barinov'un hocası konuştu! "Beşiktaş'a giderse..." 01:07
G.Saray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! G.Saray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! 01:07