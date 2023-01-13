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Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezası onandı!

Son dakika haberi... Tahkim Kurulu, 2 maç ceza alan Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin cezasını onadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 16:17 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 16:20
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezası onandı!

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'nin, 2 maçlık cezası onandı.

İşte o açıklama:

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin ve futbolcu İrfan Can Kahveci ile ilgili PFDK'nın 12.01.2023 tarih ve E.2022-2023/550 - K.2022-2023/704 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 112.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Fenerium Alt Avis G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribünü D, E, L, M G Spor Toto Tribünü D, E Maraton Üst Tribünü G,H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcu İrfan Can Kahveci'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

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