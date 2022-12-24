Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum belli oldu! İşte o 10 madde

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de son durum belli oldu.
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de son durum belli oldu.
İşte 10 maddede sarı-lacivertli ekipte dev maç öncesi yaşanan gelişmeler...
KEYİFLER YERİNDE
1-Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a karşı alınan 3-1'lik galibiyet ve sergilenen iyi futbolun moraliyle zorlu Trabzonspor maçına çıkacak. İdmanlarda keyifler son derece yerindeydi.
ARDA VE LUAN YOK
2-Arda Güler sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başladı ancak kafileye dahil edilmedi.
Luan Peres'in de herhangi bir problemi bulunmuyor ama fizik olarak hazır olmadığı için o da Trabzon'da yok.
ALIOSKI DE YETİŞEMEDİ
3-Sakatlıkları devam eden Alioski ve Joao Pedro da Trabzon deplasmanında forma giyemeyecek.
Alioski yerine sol bekte Ferdi Kadıoğlu'nun görev yapması bekleniyor.
JESUS'UN YOĞUN MESAİSİ
4-Teknik direktör Jorge Jesus'un geçtiğimiz hafta boyunca tek gündemi Trabzonspor'du.
Portekizli çalıştırıcı, karşılaşmanın önemi nedeniyle ekibiyle birlikte Samandıra'da uzun saatler yoğun bir şekilde mesai yaptı.
VALENCIA MAÇA HAZIR
5-Enner Valencia sakatlığı tamamen atlatırken, bu süreçte Joshua King'in performansını yukarıya çekmesi Jorge Jesus'un elini maç öncesi güçlendirdi.
PRES DEVAM EDECEK
6-Tecrübeli çalıştırıcı, Trabzonspor'a karşı da önde presi sürdürecek.
Jesus'un maça ileride Batshuayi ve King ikilisi ile başlaması oldukça yüksek ihtimal.
ARAO-CRESPO SAHADA
7-Sarı-lacivertli teknik heyet, Willian Arao-Miguel Crespo ikilisi ile 90 dakika boyunca bordo-mavililerin orta sahasına baskı kurup, rakibin direncini kırmayı hedefliyor.
KONTROLÜ ALACAK
8-Fenerbahçe, 90 dakika boyunca oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışacak.
Teknik heyet, sarı-lacivertli takımın alıştığımız hücum futbolundan daha çok Trabzonspor'a pozisyon vermemeye dayalı bir sistem üzerine çalıştı.
KULÜBE YİNE GÜÇLÜ
9-Fenerbahçe'nin kulübede de eli son derece güçlü olacak.
Valencia, Rossi, Emre Mor, Serdar Dursun, İsmail Yüksek gibi isimler karşılaşmanın gidişatına göre oyuna girip skorun seyrini değiştirebilecek niteliğe sahip futbolcular.
OFSAYT TAKTİĞİNE DEVAM
10-Samandıra'da ofsayt tuzağı ve savunma arkasına atılacak toplar üzerine çalışıldı.
Fenerbahçe; İrfan, Crespo hatta Ferdi'nin uzun pasları ile King ve Batshuayi'ye gol fırsatı yaratmayı planlıyor. (Sabah)
Fenerbahçe, Trabzonspor ile 24 Aralık Cumartesi günü Akyazı'da karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 19.00.