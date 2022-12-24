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Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum belli oldu! İşte o 10 madde

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 15. haftasında, Trabzonspor ile önemli bir derbi mücadelesi oynayacak. Maç öncesi her iki taraf da kazanmayı hedefliyor. Fenerbahçe cephesinde, 2022 FIFA Dünya kupası nedeniyle verilen arada kazanılan hazırlık maçlarından dolayı lige moralli başlıyor. Peki, Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi son durum ne? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 12:00
Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum belli oldu! İşte o 10 madde

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de son durum belli oldu.

Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum belli oldu! İşte o 10 madde

İşte 10 maddede sarı-lacivertli ekipte dev maç öncesi yaşanan gelişmeler...

Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum belli oldu! İşte o 10 madde

KEYİFLER YERİNDE
1-Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a karşı alınan 3-1'lik galibiyet ve sergilenen iyi futbolun moraliyle zorlu Trabzonspor maçına çıkacak. İdmanlarda keyifler son derece yerindeydi.

Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum belli oldu! İşte o 10 madde

ARDA VE LUAN YOK
2-Arda Güler sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başladı ancak kafileye dahil edilmedi.

Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum belli oldu! İşte o 10 madde

Luan Peres'in de herhangi bir problemi bulunmuyor ama fizik olarak hazır olmadığı için o da Trabzon'da yok.

Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum belli oldu! İşte o 10 madde

ALIOSKI DE YETİŞEMEDİ
3-Sakatlıkları devam eden Alioski ve Joao Pedro da Trabzon deplasmanında forma giyemeyecek.

Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum belli oldu! İşte o 10 madde

Alioski yerine sol bekte Ferdi Kadıoğlu'nun görev yapması bekleniyor.

Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum belli oldu! İşte o 10 madde

JESUS'UN YOĞUN MESAİSİ
4-Teknik direktör Jorge Jesus'un geçtiğimiz hafta boyunca tek gündemi Trabzonspor'du.

Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum belli oldu! İşte o 10 madde

Portekizli çalıştırıcı, karşılaşmanın önemi nedeniyle ekibiyle birlikte Samandıra'da uzun saatler yoğun bir şekilde mesai yaptı.

Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum belli oldu! İşte o 10 madde

VALENCIA MAÇA HAZIR
5-Enner Valencia sakatlığı tamamen atlatırken, bu süreçte Joshua King'in performansını yukarıya çekmesi Jorge Jesus'un elini maç öncesi güçlendirdi.

Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum belli oldu! İşte o 10 madde

PRES DEVAM EDECEK
6-Tecrübeli çalıştırıcı, Trabzonspor'a karşı da önde presi sürdürecek.

Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum belli oldu! İşte o 10 madde

Jesus'un maça ileride Batshuayi ve King ikilisi ile başlaması oldukça yüksek ihtimal.

Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum belli oldu! İşte o 10 madde

ARAO-CRESPO SAHADA
7-Sarı-lacivertli teknik heyet, Willian Arao-Miguel Crespo ikilisi ile 90 dakika boyunca bordo-mavililerin orta sahasına baskı kurup, rakibin direncini kırmayı hedefliyor.

Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum belli oldu! İşte o 10 madde

KONTROLÜ ALACAK
8-Fenerbahçe, 90 dakika boyunca oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışacak.

Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum belli oldu! İşte o 10 madde

Teknik heyet, sarı-lacivertli takımın alıştığımız hücum futbolundan daha çok Trabzonspor'a pozisyon vermemeye dayalı bir sistem üzerine çalıştı.

Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum belli oldu! İşte o 10 madde

KULÜBE YİNE GÜÇLÜ
9-Fenerbahçe'nin kulübede de eli son derece güçlü olacak.

Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum belli oldu! İşte o 10 madde

Valencia, Rossi, Emre Mor, Serdar Dursun, İsmail Yüksek gibi isimler karşılaşmanın gidişatına göre oyuna girip skorun seyrini değiştirebilecek niteliğe sahip futbolcular.

Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum belli oldu! İşte o 10 madde

OFSAYT TAKTİĞİNE DEVAM
10-Samandıra'da ofsayt tuzağı ve savunma arkasına atılacak toplar üzerine çalışıldı.

Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum belli oldu! İşte o 10 madde

Fenerbahçe; İrfan, Crespo hatta Ferdi'nin uzun pasları ile King ve Batshuayi'ye gol fırsatı yaratmayı planlıyor. (Sabah)


Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum belli oldu! İşte o 10 madde

Fenerbahçe, Trabzonspor ile 24 Aralık Cumartesi günü Akyazı'da karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 19.00.

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